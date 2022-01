annonse

Politisk kvarter er en NRK-programpost med mye gråstein og lite gull. Ofte tull. Politikere som snakker i munnen på hverandre – i et fortvilt forsøk på å få siste ordet.

29. desember 2021 var et unntak: I stedet for det vanlige politikerskvalderet snakket deltakerne; forfatter Tarjei Skirbekk og korrespondent Simen Ekern, med innestemme. Det var godt mulig å følge resonnementene deres. Etter hvert slapp også Kristin Clemet til.

NRKs programinformasjon introduserte dette «kvarteret» slik:

«De trauste og moderate folkepartiene mister grepet om velgerne. I hele Europa sitter nå halvparten av oss enten hjemme på valgdagen Eller vi stemmer på partier ytterst til høyre eller venstre. Europa er sykt, og alarmene burde gå, mener forfatter Tarjei Skirbekk.»

Skirbekk nevner fire hovedpunkter fra boken sin:

De tradisjonelle moderate folkepartiene har falt i størrelse, noen har kollapset helt

Det er kommer partier på ytterfløyene som har vokst seg store

Det politiske landskapet har blitt fragmentert ved at det er blitt mange, mindre partier

Valgdeltakelsen (i Europa) har sunket i fra 85 til 65 %

De tre deltakerne er enige om virkelighetsbeskrivelsen – de beskriver også mulige årsaker. Kristin Clemet er dog mindre bekymret over fenomenet enn de to andre, hun mener at de nye «en-sakspartiene» – eller partier som kun er interessert i et fåtall saksområder – har blomstret opp pga. saker de tradisjonelle styringspartiene enten har valgt å styre unna (fordi de vil virke splittende), eller ikke har fått med seg.

De tre skisserer litt ulike løsninger på det vel bare to av dem beskriver som et problem, eller i hvert fall en bekymring. Men ingen av dem nevner den enkleste måten å gjøre en-sakspartiene irrelevante på: Folkeavstemninger – også kjent som «direkte demokrati». I Sveits treffes mange avgjørelser på den måten – og det har vært slik lenge. Og Sveits’ politiske system regnes som et av de mest stabile i verden.

Ta det opp og stem det ned

«Rettsvesenet handler ikke om rettferdighet!», sa en gammel venn, han var professor i både juss og historie. «Det handler om å bli ferdig og gå videre.» Så også med folkeavstemninger: Et tema velges, det legges frem nok informasjon til at interesserte velgere kan treffe et informert valg. Et forslag legges frem, det stemmes, ferdig! Regjeringen får et vedtak å iverksette.

Én av debattantene i «politisk kvarter» virket bekymret over at folkeviljen – eller det at «de tradisjonelle moderate folkepartiene» begynte å ta inn over seg en-sakspartienes politikk – ville føre til «uheldige» (les: illiberale) resultater. Men er det ikke politikernes plikt nettopp å omsette folkeviljen i praktisk handling? Skal de ikke selv representere folkeviljen?

Mye av norsk politikk går i ring – vårt politiske system med koalisjons- eller mindretallsregjeringer legger opp til hestehandler, evige omkamper eller kompromisser der den enkelte spørsmål har lite med hverandre å gjøre. Dette gjelder typisk såkalte «verdispørsmål» der det ikke går an å regne seg frem til hva svaret bør være. Og hvor «folk flest» har minst like gode, om ikke bedre, forutsetninger enn stortingspolitikerne for å treffe et riktig valg. Kanskje bedre fordi de slipper å tenke hestehandel; hva må jeg gi meg på for at jeg skal få det som jeg vil i en annen sak?

Noen eksempler:

Skal Norge ha tre (stat-fylke-kommune) eller to (stat-kommune) forvaltningsnivåer?

Kontantstøtte – ja eller nei?

Hvordan svangerskapspermisjonen skal deles mellom mor og far – dersom den skal deles?

Skal lønn under svangerskapspermisjon beregnes på grunnlag av mors lønn (som nå), eller på grunnlag av den permittertes lønn?

Ulvedebatten – skal vi ha ulv i Norge eller ikke – og hvor skal vi i tilfelle ha den?

Innvandringsspørsmålet – hvor mange skal vi slippe inn – om noen? Og i tilfelle hvem?

Skal «familiegjenforening» telle med i antallet vi eventuelt skal slippe inn?

Hva skal vi kreve av en innvandrer for at han skal bli tildelt norsk statsborgerskap?

U-hjelpen – hvor mye skal vi bruke hvert år? Og hva skal vi bruke det til?

Abortspørsmålet – ja eller nei? Hvis ja, hvor mange uker ut i svangerskapet? Eventuelle særregler for fostre som ikke er levedyktige, har store skader eller som er unnfanget som følge av voldtekt?

Skal tannhelse behandles etter de samme refusjons- og egenandelsregler som øvrig helse?

osv.

Ser du hvilke politiske partier som kanskje ville ha forsvunnet helt om spørsmålene ovenfor ble overlatt til velgerne i en folkeavstemning? Ville du ha savnet dem?

Selv er jeg lei saker som kommer opp på ny ved hvert eneste valg – stundom enda oftere. Det burde finnes andre, viktigere og mer interessante temaer som avgjør hvilket parti en bør stemme på. Tenk om vi kunne fått avgjort disse sakene om ikke en gang for alle, så i alle fall for et antall år fremover. Lengre enn en valgperiode. Dog ikke for evig tid. Vi har rikelig med empiri for at verdisyn kan endres. Og tenk om de kunne blitt avgjort av folket, og ikke bli brukt som et forhandlingskort i en hestehandel.

Derfor vil det aldri bli slik:

Norges nasjonalskald Øystein Sunde har avdekket hvorfor våre politikere har en ekstremt høy terskel for å iverksette folkeavstemninger. I et Youtube-klipp fastslår han at dagens partier ikke har noe reelt ønske om å løse problemene de klager på. Det betyr nemlig at de overflødiggjør seg selv. (Lytt til det første minuttet.)

For egen del vil jeg tilføye at disse evig tilbakevendende sakene fungerer som politiske avledningsmanøvrer: Så lenge politikerne klarer å holde liv i dem, kan andre og viktigere saker passere under radaren.

Den samme tilnærmingen gjør dessuten politikerlivet lettere: Det er relativt enkelt å føle seg frem til et standpunkt i et verdispørsmål – og deretter fastholde standpunktet når samme verdispørsmål kommer opp påny. Andre og viktigere saker er ofte mer kompliserte og dermed tidkrevende å sette seg inn i, ofte kreves kunnskap politikerne selv ikke besitter. Og når slike saker først er unnagjort, kommer det en ny og (minst) like krevende sak. Bedre da å rusle bedagelig rundt i det politiske hamsterhjulet. Pressen – MSM – foretrekker de samme prioriteringene. Kompliserte saker egner seg dårlig for tabloide fremstillinger.

En bonus:

Lurer du på hvorfor valgdeltakelsen går nedover? Øystein Sunde har svar på det også – i sangen «Sånn er’e bare» Lytt i fra 2:35 og utover. Sunde sier det ikke med rene ord, men setningen «Alle har gitt opp, alle går og sier, «Sånn er’e bare»» sier jo det meste. Senest bekreftet av Arbeiderpartiets glideflukt bort fra egne valgløfter høsten 2021. Når velgernes første mulighet til å ansvarliggjøre partiet først foreligger om fire år, er det ikke rart at mange gir opp. Og – hvilke av de andre partiene er mer å stole på?

