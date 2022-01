annonse

Verdensmesterskapet i dart for 2022 er over.

Det ble en uforglemmelig turnering hvor vi fikk se utrolig bra dartspill, diskvalifiseringer på grunn av Covid, og et litt overivrig fransk grensepoliti som noen av ingrediensene.

I de innledende rundene kom det ingen store overraskelser. Fallon Sherrock ble i likhet med den andre kvinnen i turneringen, Lisa Ashton, slått ut i første runde. Det ble også svenske Daniel Larsson og den evig unge Paul Lim.

Det ble som forventet de topp rangerte spillerne som tok seg videre. Dramatikken startet da fem ganger verdensmester, Raymond Van Barneveld, testet poitiv for Covid. han hadde akkurat blitt slått ut av engelske Rob Cross, men skaden hadde skjedd. Barneveld hadde tilbragt julefeiringen sammen med de andre deltagerne fra Nederland, noe som førte til at to spillere til testet positivt.

Blant disse var en av de store favorittene, og tre ganger verdensmester, Michael Van Gerwen.

Han ble lynende forbannet over å bli diskvalifisert fra turneringen etter å ha gått videre med glimrende spill. Gerwen skrev på sosiale medier at han ikke hadde noen symptomer, og nå bare ville glemme hele 2021 og se fremover.

En annen merkelig episode skjedde før turneringen startet. Belgiske Kim Huybrechts, som er rangert som nummer 32 i verden, dro fra sitt hjem i Antwerpen for å kjøre til London og verdensmesterskapet i dart 15. desember 2021. Han kom så langt som til Frankrike, hvor han ble stoppet av fransk grensepoliti. De nektet toppspilleren adgang til England. Det hjalp ikke at belgieren forklarte hvem han var og at han skulle til london for å være med i VM i dart. Til England skulle han ikke nei, mente grensepolitiet.

Det hele endte med at Huybrechts måtte kjøre hjem igjen og ta flyet, mye forsinket. Så han fikk en elendig oppkjøring til sine første runder, men spilte virkelig godt og hadde en uforglemmelig match med verdensener Gerwyn Price. Huybrechts tapte så vidt, men gjorde en god figur i mesterskapet.

To spillere skilte seg imidlertid ut. Engelske Michael «Bully Boy» Smith, og den fargerike skotten Peter «Snakebite» Wright.

Smith hadde vært i en finale i VM før, da i 2019, da han tapte mot Michael Van Gerwen, men har fått et stempel for aldri å vinne en av de store turneringene i dart. Hele syv ganger har Bully Boy vært i finaler i forskjellige store turneringer, men altså tapt alle. Han er kjent for å være en av de aller kjappeste spillerne, og han kan virkelig få deg ut av rytmen med sitt udsedvanlige hurtige og presise spill.

Smith spilte utrolig under hele dette VM og slo blant annet ut verdensener Gerwyn Price på veien. Price er som kjent en upopulær spiller blant publikum, og buingen var til tider regelrett uhørt. Price var som vanlig forbannet på publikum og fikk en tilskuer til å forlate salen, uten at det hjelper på populariteten hans. Litt urettferdig må man kunne si at det er, når verdenseneren får en slik behandling av tilskuerne. Når Price tapte for Smith, gjorde han blant annet en 9 darter, noe som tilsier perfekt treff på alle darter, og det var eneste gang han fikk virkelig jubel fra publikum.

Skotten Peter Wright tok seg litt mer ubemerket gjennom innledende runder, og den tidligere verdensmesteren befant seg plutselig i nok en finale. Det var duket for en svært spennende finale hvor Wright kunne ta sitt andre verdensmesterskap, eller Smith få sitt etterlengtede første.

Det hele begynte veldig bra for Smith og han tok seg til en 4-3-ledelse. Wright så på det tidspunktet litt sliten ut, og pilen tippet i favør av Smith til å være førstemann til å nå 7.

Men så snudde det hele seg trill rundt. På stillingen 5-5, så var det Smith som så sliten ut, og Wright vant alle leg, set og matchen med 7-5 til slutt.

Smith kan trøste seg med å være den jevneste spilleren under turneringen og avsluttet med hele 83 ganger 180-score, noe som er ny rekord da den gamle var innehatt av skotske Gary Anderson med 71 fulltreffere.

Se høydepunkter fra finalen her:

Fargerike Wright som alltid stiller med forskjellig farge på hanekammen, ble dermed verdensmester og 500 000 pund rikere.

