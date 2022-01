annonse

annonse

Manchester United ser markant svakere ut enn sine nærmeste konkurrenter på Premier League-tabellen.

Trener Ralf Rangnick tør ikke å garantere en plass i topp fire, skriver NTB.

Mandag gikk United på sitt første tap etter at Wolverhampton vant 1-0 og sørget for at de rødkledde ble værende på 7.-plass.

annonse

United er fire poeng bak fjerdeplasserte Arsenal med én kamp mindre spilt. Prestasjonene til laget får stadig flere til å tvile på at United kan sikre mesterligaspill også neste sesong.

Rivalene ser for tiden vesentlig sterkere ut.

Rangnick vil ikke gi noen garantier om sikker plass.

annonse

– Jeg kan ikke gi noen garantier. Se på dagens opptreden. Hvis jeg sier at vi er 100 prosent overbevist om at vi ender i topp fire, tror jeg ikke folk ville trodd på det, sa han etter hjemmesmellen mot Wolves.

– For meg handler det om å ta steg og å bli bedre. Jeg visste at dette kunne og ville bli vanskelig. Dagens kamp viste at vi fortsatt har en lang vei å gå, la Rangnick til.

Manchester United har tre ganger feilet med å ta seg til mesterligaen etter at managerlegenden Alex Ferguson ga seg i 2013.

I tillegg til et godtspillende Arsenal-lag seiler også Tottenham opp som en het topp-fire-kandidat. Laget har hevet seg markant under Antonio Conte og er ubeseiret i hans åtte første ligakamper som sjef. «Spurs» er to poeng bak fjerdeplassen med to kamper mindre spilt enn Arsenal.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474