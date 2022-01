annonse

Senterpartiet er under 10 prosent for første gang siden 2017 på en fersk meningsmåling.

Om ikke det var ille nok for sosialistene, så faller Arbeiderpartiet enda mer, viser januarmålingen utført av Norstat for Aftenposten og NRK.

På den faller nemlig Arbeiderpartiet med 3,9 prosentpoeng og Senterpartiet med 2,6 prosentpoeng.

Det gir Ap en oppslutning på 21.1 prosent og Sp en oppslutning på 9.8 prosent.

– Vi har iverksatt kraftfulle tiltak for å møte begge krisene. Så forstår vi at til tross for tiltakene, så er dette krevende for folk, sier Sps parlamentariske nestleder Geir Pollestad i en kommentar til tallene.

Også i Arbeiderpartiet brukes strømpriser og korona som unnskyldning når tallene skal kommenteres.

– Folk er utålmodige og har store forventninger til regjeringen. Det tar vi på største alvor og jobber hver dag for å løse utfordringene for folk. Det er slik vi skal vokse, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap).

Høyre og FrP går begge frem og får en oppslutning på henholdsvis 24,7 prosent og 13,9 prosent.

Med dette er Høyre Norges største parti.

SV går også tilbake til en oppslutning på 9,2 prosent, noe som er en tilbakegang på på 1,1 prosent og fører også Audun Lysbakkens parti under 10 prosent igjen.

Tallene for de øvrige partiene (med endringer fra desember-målingen i parentes): Rødt 6,2 (+1,2), MDG 3,3 (-0,4), Krf 3,2 (+0,6), Venstre 4,9 (+1,4), andre 3,6 (+0,3).

