Serberen vil ikke ta vaksine. Nå ryker Grand Slam.

Reglene for Australian Open, som starter 17. januar, sier at alle deltakere må være vaksinert mot koronaviruset eller ha et medisinsk unntak. Unntaket skal godkjennes av to paneler med uavhengige eksperter.

Djokovic har ikke opplyst på hvilket grunnlag han har fått medisinsk unntak, og dermed er det sådd tvil rundt om stjernen faktisk bør få spille turneringen.

– Dersom årsakene til Djokovics fritak er utilstrekkelige, blir han sendt på første fly hjem, kommenterer Australias statsminister Scott Morrison tidligere onsdag.

– Han skal ikke behandles annerledes enn noen andre. Det skal ikke være noen spesialregler for Novak Djokovic i det hele tatt, fortsatte Morrison.

Dermed ble Djokovic stoppet på flyplassen. Sent onsdag kveld kommer nyheten om at visumet hans er kanbsellert og at Djokovic vil bli deportert.

– Vi kan bekrefte at herr Djokovic ikke greide å legge fram dokumentasjon for å innfri innreisekravene, og hans visum er følgelig annullert. Personer som ikke er australske statsborgere, som ikke har gyldig visum eller som har fått sitt visum annullert, vil bli pågrepet og sendt ut av Australia, heter det i en uttalelse fra grensemyndighetene.

Sky News skriver at Djokovic har anket avgjørelsen. Han sitter fortsatt på flyplassen i Melbourne.

Mye sinne

Stephen Parnis, tidligere visepresident i Australias legeforening, sa at Djokovic-unntaket sender et motbydelig signal til de som forsøker å stoppe spredningen av koronaviruset.

– Jeg bryr meg ikke om hvor god tennisspiller han er. Hvis han nekter å la seg vaksinere, bør han ikke slippes inn (i landet), skrev han på Twitter.

