En avdød coronvaksine-motstander ble hetset på det groveste i kommentarfeltet på Dagbladets Facebook-side. Nå beklager avisen.

På forsiden av Dagbladet.no står det med store bokstaver at de beklager.

«Mandag 12. april 2021 publiserte Dagbladet.no og Dagbladets papiravis en kommentarartikkel om coronasmitte blant vaksinemotstandere på Gran. I saken ble også Hans Gaarder, som var sentral i dette miljøet, omtalt. Hans Gaarder døde 6. april 2021», skriver Dagbladet.

Hetsen var rettet mot Hans Gaarder som var coronavaksine-motstander, men som døde i mars i fjor.

Leserne til Dagbladet skal ha hetset den avdøde mannen på det groveste i kommentarfeltet på Facebook. Resett kjenner også til at mange av Dagbladets lesere publiserte latterfjes etter det ble kjent av Gaarder var død.

«Kommentarartikkelen om Hans Gaarder og miljøet på Gran ble samtidig publisert på to av Dagbladets kontoer på Facebook. Under kommentarfeltet på artikkelen som ble lagt ut på Facebook, ble det publisert grove og krenkende kommentarer om Hans Gaarder fra enkeltpersoner. Disse meldingene ble etter hvert slettet av Dagbladets moderatorer. Etter tre døgn ble hele artikkelen fjernet fra begge Dagbladets Facebook-kontoer», skriver Dagbladet og legger til at de nå har ansatt profesjonelle moderatorer.

Har skjedd før

Det er heller ikke første gang at det har vært hets og også direkte trusler på Dagbladet Facebook-siden. I november 2020 lot avisen det stå ute en drapsoppfordring mot Resett-journalist og Frp_politiker Maria Zähler i 36 timer før det ble slettet.

– Da er du bare en av idiotene vi ikke trenger. Heng henne i nærmeste lyktestolpe!!! skrev en kvinne.

– Vi beklager på det sterkeste at dette innlegget ble liggende ute. Det er svikt i våre rutiner at det ikke ble fjernet på et tidligere tidspunkt, sa Dagbladets ansvarlige redaktør Alexandra Beverfjord til Resett den gang.

