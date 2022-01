annonse

Drømmen går ut på at om ti år så har vi ikke bil lenger.

– Ingen så det komme. Det vil si, noen av oss hadde jo spådd at det kunne skje. I dag, i 2032, er det likevel ingen som ønsker seg tilbake. Det store flertallet har tross alt fått det bedre, etter at folk flest sluttet å eie hver sin bil, skriver leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise i Vårt Land, og stiller et spørsmål:

– Når jeg tenker tilbake på privatbilens storhetstid, for bare ti år siden, er det så jeg vil spørre: Hva var det vi tok til takke med?

Riise skriver at transporttilbudet skal bestå av gode digitale løsninger, hvor du bestiller reiser fra der du er til dit du skal, hvorpå appen finner ut den beste løsningen for deg. Hun beskriver også i drømmen at alle kjøretøy selvsagt er uten fossile utslipp, og består til dels av selvkjørende minibusser, delebiler og samkjøring.

– I tillegg til at jeg slipper å tenke på hvor jeg skal parkere bilen, eller hva jeg gjør om jeg skulle få lyst på et glass vin, har ikke reisetiden økt noe særlig med det kollektive transportsystemet. I mer enn halvparten av reisene er ekstra kjøretid på det meste fire til fem minutter ekstra.

I drømmen benytter folk seg av samkjøring, og over 90 prosent av bilparken har blitt overflødig.

– Med bilenes exit, ble enorme mengder areal frigjort. Med det kunne byer planlegges for mennesker, fremfor biler, skriver hun, og legger til:

– I norske storbyer har samtlige parkeringsplasser på gateplan blitt fjernet. Det samme har skjedd i storbyer verden over.

I drømmen hennes skal det også være mer attraktivt å tilbringe ferien i Norge enn i utlandet.

