Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud er kraftig provosert over uttalelser fra helseminister Ingvild Kjerkhol (Ap). Han mener regjeringen må snu.

– Jeg må si jeg blir kraftig provosert når jeg hører helseminister Ingvild Kjerkol i Debatten på NRK. Samtidig som Kjerkol gjentatte ganger sier det finnes faglig grunnlag for skjenkeforbud, så står en forsker fra FHI i samme sending og sier det ikke er forskjell i smittetall mellom full skjenkestopp og skjenkestopp til kl 22. Omgår virkelig regjeringen fakta i saken, spør Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud.

Onsdag fremmer FrP forslag om å umiddelbart oppheve den nasjonale skjenkestoppen. Mange tusen er permittert og bransjen hevder mange konkurser står ffor døren.

– Det er spinnvilt om Kjerkol står for massekonkurser og arbeidsledighet i restaurantbransjen, uten at det finnes noen faglig bevist effekt for det. Når man innfører tiltak som innskrenker folks frihet, så skal det ligge veldig tunge argumenter til grunn. Hvilke faglige argumenter kan regjeringen vise til for skjenkeforbudet sitt, spør Hoksrud.

Det er viktig at smitteverntiltak ikke innføres for sikkerhets skyld. Derfor mener FrP at det igjen bør åpnes for skjenking på restauranter, som kan holde smittevernreglene.

– Nå som FHIs egen observasjonsanalyse sier det ikke er noen forskjell i smitte mellom full skjenkestopp og delvis skjenkestopp, så håper jeg Stortinget tar til fornuft og stemmer for forslaget vi legger frem i morgen. Der foreslår vi å tillate å servere alkohol på restauranter.

Fremskrittspartiet vil av hensyn til de ansatte og næringen be Stortinget om å hastebehandle forslaget om at «Det nasjonale skjenkeforbudet i Covid 19-forskriften §14 (3), oppheves med øyeblikkelig virkning». Videre heter det i forslaget at: «Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene selv avgjør om det skal kunne tillates alkoholservering i forbindelse med matservering, så lenge det er strenge smitteverntiltak» og «Stortinget ber regjeringen sørge for at skjenkesteder forplikter seg til å opprettholde avstand og begrensninger i antall gjester».

Flere er med

Også MDGs Rasmus Hansson fremmer onsdag et forslag for hastebehandling i Stortinget.

– MDG ba allerede før jul at full skjenkestopp ble erstattet med lokale, fleksible løsninger. Nå haster det, for bransjen melder om at mange arbeidsplasser er i ferd med å ryke, sier Hansson, som sitter i næringskomiteen.

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart oppheve full nasjonal skjenkestopp for utelivsbransjen og åpne for fleksible og lokalt fastsatte løsninger», lyder forslaget fra Hansson.

Venstre vil også fjerne forbudet, mens SV ber om en revurdering. Samtidig har Høyre varslet støtte til regjeringens linje, melder NTB.

