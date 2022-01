annonse

De fikk stusselige 0,1 prosent av stemmene ved stortingsvalget i 2021. Det etter brakvalg i mange byer i 2019. Nå bytter de navn i håp om å redde partiet.

Partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har dermed endret navn til Folkets parti FNB.

Protestpartiet mot bompenger ønsket å bytte navn for ikke å bli sett på som et énsaksparti, melder NTB. Nå er partiet registrert i Brønnøysundregistrene under navnet Folkets parti FNB.

– Det er kanskje litt pretensiøst å kalle seg «folkets parti», men vi ønsker å stå fram som et parti for folket. Navnet viderefører identiteten som vi har opparbeidet oss gjennom seks år, sier partileder Frode Myrhol til Bergens Tidende.

På spørsmål om hva FNB står for nå, svarer han:

– Det står rett og slett bare for FNB. Det trenger ikke stå for noe, men det er så innarbeidet at vi ikke hadde helt lyst til å gi slipp på det.

