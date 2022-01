annonse

– Som president er jeg forpliktet til å beskytte våre innbyggeres fred og trygghet, og til å sørge for Kasakhstans integritet, sa Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev onsdag i en TV-overført tale.

– Jeg kommer til å gjøre det som trengs, advarte han videre.

Flere være døde etter opptøyene som startet tirsdag kveld da demonstranter stormet flere offentlig bygninger.

Absolutely nobody predicted that usually very closed and super conservative Kazakhstan would go out of control within hours. Not even CNN is covering the situation in this Central Asia country. pic.twitter.com/6pNbFiCQyx

— Russian Market (@russian_market) January 4, 2022