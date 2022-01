annonse

Alle skoler må ha rødt nivå inntil alle lærere har fått sin tredje vaksinedose.

Det er Skolenes landsforbund som mener dette, skriver Klassekampen.

Forslaget får imidlertid motbør fra Elevorganisasjonen.

LO-forbundet er frustrerte over at regjeringens tiltak. Det faktum at alle lærere og ansatte i barnehager må gå på jobb selv om de har hatt nærkontakt med en koronasmittet, for deretter å måtte sitte i karantene på fritiden, får forbundet til å kreve rødt nivå.

– Det er ikke sånn at skolene blir stengt på rødt nivå, men da hadde folk vært i karantene, sier nestleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund.

Edvard Botterli Udnæs, leder for Elevorganisasjonen, har forståelse for lærernes frustrasjon, men mener rødt nivå er en dårlig idé og har for store konsekvenser for elevene.

