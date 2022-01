annonse

I likhet med en rekke andre kommuner har Lier kommune har nå vedtatt at kommunen skal bosette 35 flyktninger i det kommende år.

Med diverse mødre, fedre, besteforeldre, tanter og onkler, brødre og søstre på vent til det søkes om gjenforening, kan dette bli en betydelig flokk etter hvert. Så kommunepolitikere bør finne frem kalkulator og heller hente frem føleriet når gamle fru Jensens sak skal behandles.

Ingen tvil om at politikere i Lier er gode og velmenende mennesker. I hvert fall når pengene kan hentes fra kommunal krukke og ikke deres egen lomme.

Vanligvis har kommunale vedtak et underliggende budsjett – hvor tar vi pengene fra? Hvilke andre kommunale oppgaver kunne de bli brukt på som gjør at Liers skattebetalere føler at det her utvises ansvarlighet? Eller er det sånn at kommunestyresalen domineres av føleri, fristilt fra økonomisk ansvar?

Det er noen av oss som ikke er like rause med fellesskapets penger. Og tro meg, vi har ikke dårlig samvittighet av den grunn. Flyktninger og asylsøkere er en broket forsamling. Noen har betalt tusenvis av kroner for å komme hit. Noen har et reelt beskyttelsesbehov. Noen er såkalte «lykkejegere» med stor sans for NAVs lommebok.

Uansett – dette kommer til å koste. At staten tar regningen de første fem år, har fått enkelte rådmenn og ordførere til å miste all sans for regneferdighet. Les litt om Sarpsborg og Egersund kommune eller andre kommuner som nå merker at det svir i lommeboken.

Er du en folkets representant i kommunalt styre, forventer vi at du tenker lenger enn fem år selv om du er valgt for fire. Ikke for mye forlangt, vil en tro. Noen ynder å vise til uttrykket «å bruke penger som fulle sjøfolk». Det fine med fulle sjøfolk er at de bruker sine egne penger – ikke skattebetalernes. Noen lokalpolitikere burde merke seg det. Så hvis godhetsposering er viktig for deg, finn et område som ikke forutsetter at andre skal betale for det.

Kilder i det politiske miljø forteller at behandlingen av saken i kommunestyret ikke holder den etiske standard man forventer i et demokrati: åpen dialog og respekt for meningsmotstandere. Har vi fått samme tilstander lokalt som det vi ser i hovedmedia? Det er kun en mening som gjelder – de rettroendes.

