annonse

annonse

Også Arbeiderpartiet har en strømregning å betale. Og den kan bli høy.

– Mens den norske prateklassen snakker videre om det grønne skiftet, vokser raseriet mot en energipolitikk som skaper desperasjon og øker klasseskiller mellom fattig og rik i Norge, skriver politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, og fortsetter:

– Mange norske husstander balanserer på en knivsegg økonomisk, og må bære hele byrden for en mislykket strømpolitikk. Ikke nok med at magasinene tappes ned og vannkraften vår selges til høystbydende i Europa; på toppen av det hele sysler politikerne med den vanvittige ideen det er å drive oljeplattformene våre med strøm fra land.

annonse

Les også: Vil det bli dyrere å steke kalkunen enn å kjøpe den?

Fjellheim skriver at det skal pynte opp det norske klimaregnskapet, mens regningen blir igjen på fastlandet.

– På ulike Facebook-grupper vrimler det av historier om hjerteskjærende forsakelser i den norske hverdagen. Der målbæres det en protest som elitene ofte vifter vekk som populisme.

annonse

Men det vanlige folk er opprørt over, er jo en krise som delvis er forårsaket i en boble der politikk i økende grad har blitt et eget yrke, sier han, og mener at det er for stor distanse til velgerne.

Les også: Beregning: Norske husholdningers strømregninger mer enn dobles

– Arbeiderpartiet bærer de siste ukene alle tegn på et parti som har latt seg drive fra skanse til skanse i en nedadgående spiral, sammen med markedskrefter og idealistisk politikk uten særlig rotfeste i noen deler av landet.

Fjellheim skriver at krisen kan ikke løses med å gjøre nordmenn til strømklienter på fast basis. Han mener at hvis ikke Arbeiderpartiet tar inn over seg at landet står overfor et strukturelt problem, kan strømkrisen bli saken som for alltid avslutter Arbeiderpartiets epoke som bredt folkeparti.

Les også: Strømprissjokket: Hjemme hos pensjonisten Jan er det 15 grader

– Mye tyder på at også Arbeiderpartiet har utviklet den nye store sykdommen blant de politiske partiene; utstyrt med en hærskare unge rådgivere som er prikk like i tanke og gjerning, apparatsjiker som på alvor tror velgerne er på Twitter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474