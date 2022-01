annonse

I stedet for å bygge nye er det mer miljøvennlig å kreve hytteutleie.

– Under 10 prosent har ifølge Prognosesenteret sagt at de er innstilte på å leie ut hytta si, sier forsker Tor Arnesen ved Østlandsforskning til NRK.

Men siden de fleste ikke vil leie ut, har Arnesen hatt i oppgave fra Vestfold og Telemark fylkeskommune å finne ut om tilgangen på fritidsboligene kan økes uten mer utbygging.

I rapporten konkluderer Arnesen med at lokale og regionale myndigheter kan gjøre lite for å påvirke etterspørselen etter hytter, men de har virkemidler på tilbudssiden. Arnesen ser for seg pliktig utleie:

– For eksempel om man kjøper en hytte med en klausul om at 20 eller 30 eller 40 prosent av tiden så skal den være tilgjengelig for utleie.

Han tror de yngre vil være mer positive til denne løsningen. Det begrunner han med at de er mer delingsøkonomisk orientert og at det er også på vei inn i hyttemarkedet.

Ådne Naper fra SV har bestilt rapporten. Han er leder fylkes utvalg for klima, areal og plan og vil at flere skal få muligheten til naturopplevelser uten at det går utover naturen. Naper viser til en tidligere rapport som sier at en hytte blir brukt 20 dager i året. Det mener SV-politikeren er en dårlig utnyttelse. Derfor vil han endre dagens hyttestruktur.

– Kommunene bør vurdere å pålegge utleie av nye hytter når de regulerer nye område til stor hytteutbygging for å sikre maks nytte og glede av hver eneste kvadratmeter som blir tatt i bruk i kommunene.

