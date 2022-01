Det må imidlertid ha gått minst 20 uker siden andre dose før det kan bli aktuelt å ta tredje dose på drop-in.

– Vaksinen er fremdeles veien ut av pandemien, og ved å takke ja til oppfriskningsdosen bidrar du til å beskytte deg selv og andre. Jeg er veldig glad for at vi nå kan åpne drop-in-tilbudet for enda flere, og håper det gjør at nye og gamle kommer innom og tar vaksinen. Ellers er vi i gang med timeinnkalling av alle over 18 år for oppfriskningsdose, og jobber oss fortløpende nedover i aldersgruppene, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo i en pressemelding.

I ukene fremover skal tilbudet etter planen utvides til også å gjelde Oslos øvrige vaksinesentre. Drop-in for oppfriskningsdose på de øvrige vaksinesentrene gjelder foreløpig kun dem over 65 år, risikogrupper over 18 år, gravide, utvekslingsstudenter og helsepersonell.

Kommunen anbefaler samtidig alle mellom 18 og 44 år som har fått innkalling til tredje dose, om å beholde timen sin.