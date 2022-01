annonse

Storbritannias statsminister Boris Johnson gikk kraftig ut mot vaksinemotstandere som han mener legger ut vrøvl, sludder og vås i sosiale medier.

– Jeg vil si til vaksinemotstandere, de som legger ut dette vrøvlet i sosiale medier: De tar helt feil. Du har ikke hørt meg si det før, fordi jeg tror det er viktig at coronavaksinen er frivillig å ta i dette landet, sa Johnson, under et besøk til et vaksinasjonssenter i Northampton torsdag, ifølge NTB.

Han presiserte imidlertid at selv om andre europeiske land har gjort vaksinasjon obligatorisk, vil det fortsette å være frivillig i Storbritannia.

– Helsevesenet er under et stort press, samtidig som det er folk der ute som sprer sludder og vås om vaksinen. Jeg tror det er på tide at jeg og regjeringen sier ifra at det ikke er greit. De tar feil, det er kontraproduktivt og det de legger ut er komplett vrøvl, sa han.

