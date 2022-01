annonse

Tennisstjernen Novak Djokovic og hans advokater skal få utkastelsen fra Australia behandlet i retten torsdag morgen, melder nyhetsbyrået AFP.

Det førte til massiv kritikk da Djokovic meldte at han hadde fått unntak fra vaksinekravet for å delta i Australian Open. Da han landet i Melbourne, viste det seg derimot at teamet hans hadde søkt et visum som ikke er i en kategori der man kan få medisinsk fritak fra å være vaksinert mot coronaviruset, skriver NTB.

34-åringen ble holdt igjen på flyplassen, og senere ble det klart at han måtte forlate landet uten deltakelse i Australian Open.

Djokovic og hans advokater har klaget saken inn til australske myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Djokovic ha sendt klage til både det australske tennisforbundet og helsemyndighetene i delstaten Victoria, ifølge ABC News .

