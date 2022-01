annonse

Tennis-stjernen Novak Djokovic nektes innreise til Australia for å delta i tennis-turnering på grunn av sin vaksinestatus. Når får han massiv støtte.

Først fikk Djokovic fritak fra visumreglene som sier at de som kommer inn i landet må være corona-vaksinert.

Men da tennins-stjernen landet, hadde politikere satt foten ned. De nekter serberen innreise i landet. Det har ført til at Djokovic nå sitter i isolasjon i et rom med politifolk som står vakt utenfor, skriver Daily Mail.

Faren hevder serberen har ikke mulighet til å ha kontakt med noen av sine nærmeste eller bruke mobiltelefon.

Støtte

Faren har kommet med en uttalelse i forbindelse med oppstyret rundt innreisenekten der han sier at sønnen blir holdt som fange i Australia, men at han er et forbilde for resten av verden.

– Dette er ikke en kamp for den frihetlige verden, dette er ikke bare en kamp for Novak, men en kamp for hele verden!, skal han ha sagt ifølge Daily Mail.

På sosiale medier det det lagt ut et lengre innlegg fra farens uttalelse.

Novak's father about the catastrophic behavior towards Novak

Djoker Djokovic Novak Djokovic

Australian Open,

shame on you! #WeStandWithNovak #AusOpen #AustralianOpen pic.twitter.com/cqtddw1yv3 — Iva Popić (@iva_popic) January 5, 2022

Djokovic får også støtte fra sine kolleger.

Tennis-stjernen Tennys Sandgren, som også er utestengt fra Australia Open for sin vaksine-status, har skrevet en rekke innlegg på twitter til støtte for sin kollega.

– Jeg må være krystallklar her. To separate legenemnder godkjente hans (visum)fritak. Og politikerne stopper det. Australia fortjener ikke å arrangere en grand slam, skriver han.

Just to be crystal clear here 2 separate medical boards approved his exemption And politicians are stopping it Australia doesn’t deserve to host a grand slam https://t.co/3B6lt4u9Mq — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 5, 2022

Andre er enig.

– Du følger reglene fastsatt av myndighetene i landet. Du flyr over hele verden for deretter å bli fortalt av de samme personene som godkjente søknaden din at du ikke kan komme inn mens du er isolert i et rom. Det er ikke måten å behandle noen på. Offentlig ydmykelse, skriver journalisten Saša Ozmo.

Også den kjente TV-peronligheten Gillian McKieth er rasende på myndighetene i Australia.

– Tennisstjernen Djokovic har rett og slett avslørt tyranniet, og det fullstendige hykleriet til den australske regjeringen. Den eneste grunnen til at australiere er oppe i armene om hans medisinske fritak er at de stilte opp som gode små slaver og gjorde bud fra en diktator. Han reiste seg!, skriver hun på twitter.

Tennis great #djokovich has simply exposed the tyranny and utter hypocrisy of the #australian government. The only reason Australians are up in arms about his medical exemption is that they lined up like good little slaves and did the bidding of a dictator. He stood up! — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) January 5, 2022

Sent onsdag kveld kom nyheten om at visumet hans er kansellert og at Djokovic vil bli deportert fra Australia.

– Vi kan bekrefte at herr Djokovic ikke greide å legge fram dokumentasjon for å innfri innreisekravene, og hans visum er følgelig annullert. Personer som ikke er australske statsborgere, som ikke har gyldig visum eller som har fått sitt visum annullert, vil bli pågrepet og sendt ut av Australia, heter det i en uttalelse fra grensemyndighetene.

Rasende

Tennisstjernens unntak fra vaksinekravet skapte et ras av kritikk i Australia.

– Dersom årsakene til Djokovics fritak er utilstrekkelige, blir han sendt på første fly hjem, kommenterer Australias statsminister Scott Morrison tidligere onsdag.

– Han skal ikke behandles annerledes enn noen andre. Det skal ikke være noen spesialregler for Novak Djokovic i det hele tatt, fortsatte Morrison.

Stephen Parnis, tidligere visepresident i Australias legeforening, sa at Djokovic-unntaket sender et motbydelig signal til de som forsøker å stoppe spredningen av coronaviruset.

– Jeg bryr meg ikke om hvor god tennisspiller han er. Hvis han nekter å la seg vaksinere, bør han ikke slippes inn (i landet), skrev han på Twitter.

I don't care how good a tennis player he is. If he's refusing to get vaccinated, he shouldn't be allowed in. If this exemption is true, it sends an appalling message to millions seeking to reduce #COVID19Aus risk to themselves & others. #Vaccination shows respect, Novak. pic.twitter.com/enwr03s5KO — Stephen Parnis (@SParnis) January 4, 2022

