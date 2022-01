annonse

annonse

Italia innfører nå bøter på 100 euro for personer over 50 år som blir tatt uten gyldig coronapass.

Det melder den italienske avisen Corriere della Sera.

Italias statsminister Mario Draghi kunngjorde onsdag kveld at vaksinasjon skulle bli obligatorisk for de over 50 år.

annonse

Alle over 50 som tas uten gyldig grønt coronapass, risikerer 100 euro i bot. Arbeidere som ikke har et grunnleggende (to doser) eller forsterket (med oppfriskningsdose) coronapass får fem dager gyldig fravær før de blir suspendert fra jobben, skriver NTB.

Alle som blir tatt på jobb uten grønt koronapass, risikerer bøter på mellom 600 og 1.500 euro.

Les også: Svensk selskap vil si opp uvaksinerte

annonse

Macron lover å plage uvaksinerte | Resett

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474