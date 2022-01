annonse

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, kan ikke love store lettelser neste uke.

– Det kommer endringer. Men store lettelser med dagens smittenivå, tror jeg ikke jeg kan love. Vi gjør en helhetlig vurdering. I dag har vi nasjonal smitterekord, sier Kjerkol til Aftenposten.

Kjerkol sier hun kjenner på det massive presset om å oppheve skjenkestoppen – men gir ikke bransjen noe umiddelbart håp om at det vil bli lettelser 14. januar.

– Det er bakgrunnen for at vi fulgte det klare faglige rådet om skjenkestopp. Det er forskningsmessig dokumentert at alkohol påvirker adferd. Det er vanskelig å opprettholde meteren, sier hun.

Til Dagbladet sier Kjerkol at hun er glad for støtten fra tidligere statsminister Erna Solberg, som har sagt at Høyre ikke vil blande seg inn i regjeringens vedtak om smitteverntiltak, skriver NTB.

Overfor VG utdyper hun at det var et feilgrep da Ap – sammen med resten av opposisjonspartiene – for ett år siden valgte å overkjøre regjeringen og oppheve skjenkestoppen, ved å kreve at kommuner med lavt smittetrykk skulle kunne servere alkohol til maten.

