I romjulen skrev Resett om en tekst som en stund lå ute på Skien kommunes internett-sider med koronainformasjon. Informasjonen vakte oppsikt og ble delt på sosiale medier. Så ble teksten fjernet og kommunen kom ut med en beklagelse. De varslet en mulig personalsak. Nå har kommunen anmeldt en person.

I den opprinnelige uttalelsen fra Skien kommune 3. juledag sto følgende:

De siste dagene har det blitt kjent at vaksinesidene til Skien kommune har innhold som gir inntrykk av vaksinemotstand, og sår tvil om bruken av navngitte vaksiner.

Dette innholdet var ikke kjent for noen av dem som til vanlig legger ut informasjon på denne siden. Det er ikke i samsvar med verken Skien kommune eller våre informasjonskilders oppfatning, verken FHI, Helsedirektoratet eller Helsedepartementet. Skien kommune oppfordrer alle som kan til å takke ja til vaksine og for øvrig følge nasjonale helsemyndigheters råd og føringer.

Vi har fjernet det uriktige innholdet og undersøker nå hva som kan ha skjedd. Kommunen har gode loggføringer for sidene våre. Vi undersøker dette nærmere, og det er foreløpig grunn til å tro at dette vil bli fulgt opp som en mulig personalsak.

Torsdag 6. januar kommer det så mer informasjon. Kommunen oppgir at cirka 50 personer har hatt redigeringstilgang til nettsiden. Saken er sendt videre til politiet, skriver Telemarksavisa.

– Vi anser lovbruddet som alvorlig fordi det har til hensikt å svekke tilliten til innholdet i en av kommunens viktigste informasjonskanaler. Endringene er gjort på en måte som gjør dem vanskelige å oppdage. Kommunen anser dette for å være sabotasje på en av våre viktigste publikumskanaler. Dette medfører at tilliten til det samfunnsoppdraget som FHI og kommunene er satt til å utføre i en krevende tid, blir svekket, skriver Kristin Albretsen, kommuneadvokat i Skien kommune, i en pressemelding.

Det var følgende tekst som lå ute på formiddagen julaften:

Er vaksinene godkjent som andre vaksiner?

Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer, men er blitt autorisert for nødbruk. Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene fremdeles er pågående og usikre. Dette betyr at de som nå får disse vaksinene er deltakere i observasjonsstudier for vaksine-sikkerhet hvor den endelige godkjenningen først vil kunne foreligge i 2023.

I tillegg sto det følgende informasjon under punktet «bivirkninger av vaksinen»:

«Langtidsbivirkningene er mer eller mindre ukjente per i dag, siden vaksinen er i utprøvingsfasen og første resultater vil foreligge i 2023.»

Flere har kommentert at informasjonen som ble lagt ut og deretter tatt bort strengt tatt ikke var helt feilaktig. Også dette tar kommunen opp.

Kommuneadvokaten fortsetter:

– For kommunen har det derfor ingen betydning om informasjonen som er endret og/eller fjernet, er riktig eller gal. Poenget er at kommunens offisielle informasjonstekst er endret med det skadepotensiale det har, eller kan ha. Vi overlater derfor til politi og påtalemyndighet å vurdere nærmere hvilke eventuelle straffebestemmelser som kan komme til anvendelse i denne saken, og leverer dermed inn en anmeldelse av forholdet.

Her er skjermbildet av den nå slettede teksten:

Det var aktiviteten på sosiale medier som varselt kommunen om det som foregikk. Via Skien postmottak fikk kommunen også informasjon om at deler av disse tekstene var blitt kopiert over på ark som har blitt hengt opp flere steder i Skien, med kommunens og FHIs logoer, opplyser kommunen til Telemarksavisa.

Skien kommune sier at de anser forholdet som dokumentforfalskning.

