Ghislaine Maxwells forsvarere krever at det blir gjennomført en ny rettssak.

Et jurymedlem skal ha fortalt resten av juryen at han selv var blitt utsatt for seksuelle overgrep, og skal blant annet fortalt at han bidro til å overbevise flere i juryen som var tvilsomme til forklaringene til to av de fire jentene som fortalte om angivelige overgrep de ble utsatt for av milliardæren Jeffrey Epstein og vennene hans.

Mannen skal ha fortalt til resten av juryen at han ikke selv husker alle detaljene rundt overgrepene han selv ble utsatt for, skriver NTB.

Jurymedlemmet, en av de tolv som i forrige uke fant Maxwell skyldig i fem av de seks tiltalepunktene mot henne, blant annet å ha rekruttert mindreårige jenter som senere ble utsatt for overgrep.

Maxwell ble kjent skyldig i å ha medvirket til overgrep av flere jenter helt ned i 14-årsalderen. Forholdene skal ha funnet sted mellom 1994 og 2004.

Maxwells forsvarere er bedt om å formelt be om en ny rettssak innen 19. januar.

Epstein, ble funnet død i cellen sin død 10. august 2019. Riksmedisineren i New York konkluderte med at Epstein tok sitt eget liv.

