annonse

annonse

Strømprisen begynner å bli alvorlig for Senterpartiet. De har stått for nasjonal kontroll og lave strømpriser. Nå mister de troverdighet i samarbeidet med Ap.

Det trengs handling, ikke ord.

– Men det statsminister Jonas Gahr Støre sa i nyttårstalen, var at empati er viktig: Det er viktig å «forstå hvor utrygt det er å lure på om du har råd til å betale strømregningen», skriver kommentator i Nationen, Eva Nordlund. Hun etterlyser handling:

annonse

– Mange vil si at de har mer forståelse for den utryggheten enn de har godt av, og at det er handling de trenger: En statsminister som fører en politikk som gir dem nattesøvnen tilbake, framfor å sitte på sengekanten og forstå. Noen vil kanskje også snu på det, og spørre om regjeringa «for vanlige folk og fellesskapet» har den nødvendige empati og forståelse for denne utryggheten.

Les også: Gunnar Stavrum i Nettavisen: – Høye strømpriser er en politisk bestemt ekstraskatt som plyndrer vanlige folk

Nordlund skriver at mange forventet at statsminister Jonas Gahr Støre i sin nyttårstale til folket ville lansere nye grep for å få ned strømprisene, og de mer optimistiske ventet en endring av kraftutveksling med EU.

annonse

– Klare grenser for hvor mye strøm som kan flyte ut av Norge når nivået i kraftverkenes vannmagasiner er på et minimum og prisnivået ute er skyhøyt, skriver Nordlund, og sier at andre land har gjort noe med strømprisen:

– Det er jo ikke ukjent for nordmenn at Storbritannia og EU-land som Frankrike og Spania har innført pristak på strøm.

Les også: Vanlig folks store eliteopprør

Hun sier at det er frustrasjon i Senterpartiet. Partiet som i valgkampen gjorde seg til garantist for nasjonal kontroll og lave strømpriser.

– Som en sentral kilde i Sps stortingsgruppe sier det: «Sp har investert mye politisk kapital i energipolitikken, og kan på sikt ikke leve med subsidieringstiltak alene. Vi må ha nasjonal kontroll med strømprisene, for å sikre folk og industri forutsigbarhet og et rimelig prisnivå. Det er et avgjørende punkt for Sp», skriver hun, og legger til:

– Dersom Ap/Sp-regjeringa ikke sikrer nasjonal kontroll med energipolitikk og strømpris i nær framtid, så brister på et tidspunkt enten regjeringa – eller Senterpartiet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474