På Rødts hjemmeside søker de etter en regnskapsmedarbeider i en 50 prosent stilling.

Men det er langt fra deres eget partiprogram: «Altfor mange lønnstakere jobber deltid mot sin vilje. Det gir lav inntekt, dårlig pensjon og en hverdag hvor mange må jakte på ekstravakter for å spe på. Slik vil ikke Rødt ha det.» Derfor krever partiet at nordmenn har rett på heltidsstillinger, skriver Finansavisen.

Rødts stortingsrepresentanter vil ikke svare på dette, men partisekretær Benedikte Pryneid Hansen forsvarer likevel utlysningen.

– Rødt mener heltidsarbeid skal være hovedregelen i arbeidslivet, og at denne rettigheten skal lovfestes.

Pryneid Hansen sier at det Rødt vil forby er ufrivillig deltid. Hun sier at det problemet oppstår når det opprettes flere deltidsstillinger som kunne vært dekket av fulle stillinger.

– Når Rødt nå søker regnskapsmedarbeider i 50 prosent stilling er dette som del av en gradvis utvidelse av regnskapsavdelingen, siden partiet vokser. Den forrige deltidsstillingen avisen viser til er økt til en 100 prosent fast stilling, og nå utvider vi igjen.

Hun sier at Rødt har et begrenset personalbudsjett. Men etter valget har partiet fått mer statsstøtte og da kan de ansette en person i halv stilling til regnskap. Men hun understreker at det er ikke arbeidstagere som skal bestemme behovet for heltidsstillinger.

