Noe er galt i USA – noe er galt i de fleste vestlige land.

Det er ett år siden Kongress-bygningen i USA ble stormet. Det var en mobb av Trump-tilhengere som gjorde det. De fleste av dem trodde de grunnleggende sett kjempet for rettferdighet og en god sak. De mente valget var rigget og at Trump var den rettmessige vinneren.

På grunn av koronapandemien ble det ustedt et historisk høyt antall stemmesedler i 2020 som på ulike måter kunne sendes eller leveres inn uten personlig oppmøte. Allerede i ukene før valget varslet Donald Trump at det kom til å bli jukset, og han fulgte opp med å ikke godta resultatet slik det ble erklært offisielt.

Kontroversene rundt valgresultatet varierte fra plausibel kritikk mot manglende krav om identifikasjon og manglende kontroll med valglister, til høyst spekulative og direkte oppkonstruerte påstander om systematisk juks med stemmemaskiner og annet tøv. Et av problemene, og det som må være en legitim kritikk av Donald Trump og hans folk, ledet an av Rudy Giuliani, var at de også var med å spre de sprøeste påstandene fra advokaten Sidney Powell og andre individer uten troverdighet. Slik sett hadde og har Trump et ansvar for den oppfatningen som lå til grunn for og muliggjorde stormingen av Kongressen. Disse menneskene trodde oppriktig at Trump var offer for et komplott som fratok ham seieren.

USA har vært i en prosess av dyp splittelse før Trump vant i 2016. Han var på mange måter bare et symbol eller en katalysator. Og ansvaret for denne situasjonen må like mye legges på Demokratene (venstresiden) som Republikanerne (høyresiden). Venstresiden i USA, som i resten av Vesten, har kjørt på en nasjonsundergravende og utopisk ideologi, inkludert om åpne grenser, som har utarmet næringsgrunnlaget for arbeiderklassen. Dette har sporet fremveksten av troen på en sammensvergelse mot vanlige folk. Trump ble sett på som helten som kunne redde dem og USA.

Selv om han tapte valget og er kastet ut fra de sosiale medieplattformene, har Trump beholdt en unik posisjon blant republikanske velgere. Det er ingen andre som er i nærheten av å ha like stor oppslutning når velgerne blir spurt hvem de ønsker skal stille som deres presidentkandidat i 2024. Trump ligger på nesten 54 prosent, nestemann Rond DeSantis fra Florida får litt over 10 prosent. Mike Pence ligger på 8 prosent. Resten av røkla får 1-3 prosent. I praksis er det politisk selvmord for republikanske politikere å ikke støtte helhjertet opp om Trump, og det Trump sier, inkludert om at valget i 2020 var stjålet.

En slik lojalitet er ikke et bra tegn under noen omstendighet. Det er frykt som dermed styrer internt. Det har blitt en personkultus og et «diktatur» i det republikanske partiet.

Og jeg sier dette som en person som både trodde og håpet at Trump vant over Clinton i 2016. Jeg mente USA og Vesten trengte å få røsket opp sine rigide utopier ved roten og bevege seg inn på en mer realistisk og realpolitisk kurs. Og i utenrikspolitikken gjorde Trump mye bra.

Men den utradisjonelle rollen og stilen til Trump, som var nødvendig for at han kunne feie de etablerte republikanske politikerne av banen i 2016, har hatt andre effekter som er negative hvis de ikke bremses. For man kan ikke mene at det USA trenger er en sterk mann med en lojal tilhengerskare som støtter den personen i ett og alt, og hvor det på motsatt side står en gruppe som hater den samme personen i ett og alt uavhengig av hva han sier eller gjør. Men slik har USA på mange måter blitt, noe de etablerte mediene har et stort ansvar for i sin demonsiering og deres egen produksjon av løgner om Trump, ikke minst om samarbeid med Russland («Russia collusion»).

For det er lett å glemme nå, men det var Demokratene og de liberale mediene som etter 2016 forsøkte å stille i tvil om Trump egentlig vant eller om det skyldtes innblanding fra Russland. Undergravingen av demokratiets legitimitet i USA er ikke bare Trumps feil. Det begynte lenge før.

6. januar kommer til å bli brukt for alt det er verdt av de liberale venstremediene i USA (og i Norge). De tegner et demonbilde av Trump og hans tilhengere og advarer mot borgerkrig og det som verre er. Og det er nødvendig på høyresiden å erkjenne at stormingen av Kongressen hadde sin foranledning og at det var et faresignal som må tas på alvor.

Men USAs og Vestens problemer stikker dypere enn bare én mann og en side i den tiltakende politiske polariseringen som skjer.

