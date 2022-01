annonse

annonse

Sikkerhetsstyrker i Kasakhstan opplyser at de har drept dusinvis av anti-regjeringsopprørere i en operasjon for «å gjenopprette orden» i landets største by Almaty.

Ifølge talskvinnen for politiet Saltanat Azirbek, tok sikkerhetsstyrkene affære etter demonstranter forsøkte å storme flere offentlige bygg i Almaty torsdag.

– Ekstremistiske styrker forsøkte å angripe et administrasjonsbygg og politistasjonen i Almaty. Flere dusin angripere ble eliminert, sa Azirbek, ifølge nyhetsbyråene Interfax, Tass og Ria Novosti.

annonse

Videoer som sirkulerer på sosiale medier viser butikker som plyndres, bygninger i brann, skudd fra automatvåpen og innbyggere som skriker av frykt. Demonstranter har stormet ordførerens kontor i Almaty, med videoer på sosiale medier som viser en røyksky som stiger opp fra bygningen, mens skuddvekslinger kan høres. Ansatte ved Kasakhstans hovedflyplass i Almaty har måttet flykte fra rasende demonstranter.

Mens sikkerhetsstyrkene så langt skal ha drept et titalls demonstranter, skal åtte medlemmer av sikkerhetsstyrkene så langt ha mistet livet i urolighetene.

Å få et klart bilde av hva som foregår i den sentralasiatiske nasjonen viser seg å være svært vanskelig i det myndighetene har innført en «nasjonal internettblackout» for å forsøke å få kontroll på situasjonen.

annonse

Demonstrantenes krav

Protestene begynte på søndag da regjeringen hevet pristaket på LPG, som mange mennesker bruker som drivstoff til bilene sine, men uroen har siden spredt seg til å inkludere en rekke politiske krav.

Mens demonstrantenes sinne utvilsomt er rettet mot den kasakhstanske regjeringen, har president Kassym-Jomart Tokayev anklaget utenlandsk-trente «terroristgjenger» for å stå bak urolighetene. Han har innført en landsomfattende unntakstilstand som inkluderer portforbud og forbud mot massesamlinger for å forsøke å få kontroll på situasjonen.

President Tokayev er den andre personen som leder Kasakhstan, siden landet erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen i 1991. Men presidentvalget hans i 2019 ble fordømt av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) for å vise liten respekt for demokratiske standarder.

Mye av sinnet på gata ser imidlertid ut til å være rettet mot hans forgjenger, Nursultan Nazarbayev, som fortsatt har hatt en mektig rolle innen nasjonal sikkerhet med mye innflytelse siden han trakk seg. Onsdag ble han derimot fjernet fra sin posisjon i et forsøk på å dempe den økende uroen.

Kasakhstanske demonstranter har blitt hørt synge Nazarbayevs navn, mens en video som sirkulerer på internett viser folk som forsøker å rive ned en gigantisk bronsestatue av ham i Taldykorgan, i hjemregionen hans.

Anti-terroraksjoner

annonse

Almaty-politiets talskvinne Saltanat Azirbek oppfordret torsdag folk i byen til å holde seg hjemme midlertidig da en «bekjempelse av terror»-kampanje fortsatte i tre administrative bygninger.

– Dusinvis av angripere har blitt «eliminert» etter at de prøvde å storme politibygninger i byen, sa hun og la til at opprørere hadde stjålet våpen.

Rundt 1000 mennesker skal så langt ha blitt skadet i urolighetene, hvorav 400 blir behandlet på sykehus og 62 på intensivavdeling.

Vannkanoner har blitt mot demonstranter i den vestlige byen Aktobe. Det sirkulerer også rapporter om at sikkerhetsstyrker har stilt seg sammen med demonstrantene noen steder.

Protesters now storming the main government building in Kazakhstan’s largest city Almaty. pic.twitter.com/lemKcpILL8 — Patrick Reevell (@Reevellp) January 5, 2022

Russlands og CSTOs rolle

I det situasjonen stadig blir mer prekær og uoversiktlig, har Russland besluttet å sende tropper til landet i regi av forsvarsalliansen den Kollektive sikkerhetspakten (CSTO) etter anmodning fra den kasakhstanske presidenten, ifølge BBC.

De vil bli utplassert for å bidra til å «stabilisere» landet, som er medlem av CSTO sammen med Russland, Hviterussland, Tadsjikistan, Kirgisistan og Armenia.

President Tokayev har bekreftet at han har søkt bistand fra CSTO, og at alliansen vil sende fredsbevarende styrker «for en begrenset periode».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474