annonse

annonse

Afghaneren har bodd i Norge i 20 år, men har ikke oppholdstillatelse. Han fikk en bot på 10.000 kroner og eieren av pizzastedet i Bergen sentrum fikk 50.000 kroner i bot.

Påtalemyndigheten hevder de begge har brutt utlendingsloven. Afghaneren hadde ikke oppholdstillatelse som er nødvendig for å ta lønnet arbeid. Han har vært ansatt gjennom Arne Vistes vikarbyrå Plog2 AS.

– Dette er nedverdigende behandling av et menneske som har bodd nesten 20 år i Norge, sier Arne Viste til BA.

annonse

Han mener Norge bryter menneskerettighetene og at reglene er for uklare. Han vil ha en mer human behandling av de ureturnerbare asylsøkere. De hadde anledning til å arbeide i Norge frem til 2011.

Les også: Arne Viste starter opp igjen med ureturnerbare migranter

Viste er dømt til betinget fengsel og 1,5 millioner kroner i bot. Han drev vikarbyrået Plog AS, og ansatte asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

annonse

– Målet er å få en juridisk løsning på uretten de ureturnerbare opplever, uttalte Viste til Vårt Land før rettssaken.

I rettssaken innrømmet Arne Viste de faktiske forhold, men nektet straffskyld. Han henviste til Grunnloven. I paragraf 110 står det at statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Men det ble avvist av retten. De mente at paragraf 110 ikke omfattet de uten lovlig opphold.

Les også: Arne Viste dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge

Millionkravet endte med at Plog AS ble slått konkurs, da startet Arne Viste opp igjen med firmaet Plog2 AS.

– Jeg har nå 65 personer som jeg arbeider med å få i jobb, sier han til BA.

Viste avviser at han driver vikarbyrå av økonomiske årsaker.

– Dette er ikke en sak som handler om penger, men om menneskeverd og liv som ødelegges. Det kostet meg bare 30.000 å opprette Plog2. Men jeg risikerer jo inndragelse av bo, av huset mitt og kanskje å miste jobben, sier Viste til Vårt Land.

Les også: Asylaktivister som bryter loven hylles, Jon Helgheim (Frp) reagerer

annonse

For de innvandringsliberale blir Arne Viste sett på som en helt. Han ble hyllet av tidligere biskop Gunnar Stålsett, de to sammen med Mennesker i Limbo, har mottatt Brosteinprisen 2019 av Kirkens Bymisjon. Viste har også mottatt Petter Dass-prisen og Aftenbladets statuett samt Zola-prisen. Den deles ut til: «personer som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge.».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474