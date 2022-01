annonse

annonse

Eventbransjen taper penger. En aktør sier det haster med tiltak for å få uvaksinerte tilslutt til å velge å ta vaksinen.

– Vaksinepass må komme så fort som mulig. Jeg mener man bør gjøre det vanskeligst mulig for dem som ikke ønsker å la seg vaksinere, sier sjefen for et event-firma til Nettavisen.

Han omtaler uvaksinerte som egoister:

annonse

– Alt for mange mennesker betaler prisen for noen få egoister, mener han.

Han peker på at eventbransjen er ekstremt hardt rammet. I januar har selskapet hans 90 prosent inntektsbortfall. Han tipper at i mars så har firmaet tapt 250 millioner kroner i omsetning siden pandemien begynte.

Les også: FHI: Coronapass har liten effekt på smitten

annonse

Han har drevet i 25 år, og advarer mot konsekvensene dersom regjeringen ikke tar grep for å redde kultur- og serveringsbransjen. Nå vil eventarrangøren at det innføres vaksinepass så fort som mulig, for å redde næringene fra masseoppsigelser og konkurs.

– Det er delte meningen om hvor mye det har å si for smittespredning, men det har slik jeg har forstått det ganske positiv effekt på å få opp vaksinasjonstakten, sier han.

– Jeg tror det har størst effekt på å få flere til å vaksinere seg. Det er det som kan hjelpe meg. Men koronapass bør utelukkende være for de som er fullvaksinerte, slik at vaksinemotstandere ikke kan teste seg inn.

Ta sprøyta nå, det er din fordømte plikt, er hans råd til landets om lag 300.000 uvaksinerte.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474