Han vil ikke ta koronavaksine og holdes nå i karantenehotel i Australia uten mulighet til å delta i Grand Slam-turneringen. Arrangørlandets største tennisstjerne, Nick Kyrgios, kritiserer eget land for måten visumkonflikten med Novak Djokovic blir håndtert på. Innenriksministeren slår tilbake.

Den serbiske verdenseneren Djokovic fikk først medisinsk fritak for å være med i Australian Open, men ble stoppet på flyplassen i Melbourne.

Både den serbiske presidenten Aleksandar Vucic og foreldrene til Djokovic har vært ute og sagt at sønnen blir behandlet som en «fange». Djokovic har angivelig fortalt sin mor at han ikke for sove, skriver CNN.

Australske Kyrgios mener myndighetene i landet burde bry seg mer om å løse situasjonen, enn å snakke om det i mediene.

«Vi må absolutt ta tak i situasjonen. Jeg vaksinerte meg for andre og min mors helse, men hvordan vi håndterer Novaks situasjon er veldig, veldig dårlig. Dette er en av de store mesterne, og i enden av alt er han et menneske. Vær bedre», skriver Kyrgios på Twitter.

Look I definitely believe in taking action, I got vaccinated because of others and for my mums health, but how we are handling Novak’s situation is bad, really bad. Like these memes, headlines, this is one of our great champions but at the end of the day, he is human. Do better.

