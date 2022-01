annonse

– Dette er sensur.

En ungdomsskole i Storbritannia som spesialiserer seg på scenekunst, har besluttet å gi nytt navn til et hus, som inntil nylig var oppkalt etter den berømte forfatteren J.K. Rowling, som skrev bøkene om Harry Potter. Dette begrunnes med forfatterens syn på transideologien.

Rowling har vært i hardt vær de siste årene, grunnet det som anses for å være transfobiske uttalelser. Dette til tross for at hun flere ganger har understreket at hun ikke har et problem med transpersoner.

Rowlings uttalelser har utløst kraftige reaksjoner, og medført en rekke kanselleringer og fordømmelser i akademia og blant kjendiser. Nå har har The Boswells School i Chelmsford i Essex besluttet å gi nytt navn til et hus som inntil nylig var oppkalt etter Rowling. Det aktuelle huset skal oppkalles etter idrettsutøveren Kelly Holmes. Det rapporterer Daily Mail.

Tar avstand

Betegnelsen hus – «house» – i denne konteksten er ikke myntet på en faktisk bygning, men på ulike underavdelinger i skolen, som elevene er inndelt i.

– Etter flere forespørsler fra elever og ansatte gjennomgår vi navnet til vårt røde hus «Rowling», i lys av J.K. Rowlings kommentarer og standpunkter om transpersoner. Hennes synspunkter på dette området sammenfaller ikke med vår skoles policy, skriver skolen i et nyhetsbrev, der de også slår fast at skolen skal være «et sted der folk er frie til å være».

– Sensur

Beslutningen er kritisert av flere foreldre til elever ved skolen.

– Dette er sensur. J.K. Rowling er et godt eksempel på det å oppnå suksess via vanskeligheter, sier en forelder til Daily Mail.

– Ikke alle mente at hun burde forsvinne. Mange skoler ser ut til å gjøre det samme for øyeblikket, dessverre, fortsetter vedkommende.

Ekskludert av sine egne

J.K. Rowling har til og med blitt ekskommunisert av skuespillerne og filmskaperne som tok Harry Potter fra bøker til film. I det ferske HBO-programmet der skuespillerne og filmskaperne kom sammen for en gjenforening, er Rowling nesten helt utelukket, bortsett fra noen gamle videoklipp. Dette til tross for at hele Harry Potter-universet ikke hadde eksistert uten henne.

J.K. Rowling er venstreorientert, men mener samtidig blant annet at det ikke er riktig at fullvoksne menn får tilgang til steder som tidligere har vært forbeholdt kvinner, som toaletter.

