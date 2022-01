annonse

Det som omtales som en «tidligere administrativ medarbeider i høy stilling ved Statsministerens kontor» må i fengsel.

– Mannen har lagt alle kort på bordet og vært samarbeidsvillig, sier politiadvokat Christian Stenberg til Aftenposten.

Aktor har lagt ned påstand om ett års fengsel i tillegg til erstatningskrav på 940.000.

Mannen hadde et ansvar for å administrere pendlerboligene som var forbeholdt statsråder og andre i politisk ledelse. Han klarte imidlertid å bo gratis selv i en slik fra august 2018 til mars 2021. Leiligheten leide SMK av Frogner House Apartments.

Aftenposten skriver at de oppdaget ved gjennomgang av dokumenter at én av leilighetene tilsynelatende sto tom, men at SMK hadde fortsatt å betale for den. SMK opplyste da til Aftenposten at denne leiligheten var en «reserveleilighet».

«Men leiligheten sto ikke tom. Den SMK-ansatte bodde der selv. Også familiemedlemmer har bodd der i perioder,» skriver avisen.

SMK fant ut at noe var galt først etter at de svarte ut innsynskravet. Det hadde angivelig vært mulig på grunn av mannens stilling og SMKs manglende kontrollrutiner.

