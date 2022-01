annonse

Kan bli Moskvas nye regelbok for å slå ned folkeopprør mot Kreml-vennlige autokratiske regjeringer i gamle sovjetstater.

Dr. Erica Marat er førsteamanuensis og leder av avdelingen for regionale og analytiske studier ved National Defense University/The College of International Security Affairs (NDU – CISA) i Washington DC.

Hun spesialiserer seg blant annet på sikkerhetsrelaterte spørsmål i Sentral-Asia og det tidligere sovjetiske rom. Hun har skrevet tre bøker, inkludert siste: The Politics of Police Reform: Society against the State in Post-Soviet Countries (Oxford University Press 2018). Artiklene og kronikkene hennes dukker regelmessig opp i Foreign Affairs, Washington Post, Foreign Policy, Eurasianet og Open Democracy.

På NDU-CISA underviser Dr. Marat i policyanalyse og kritisk tenkning, politikk og sikkerhet i Eurasia, samt terrorisme og kriminalitet. Før hun begynte i NDU-CISA, var Dr. Marat gjesteforsker ved Kennan Institute of the Woodrow Wilson Center. Hun har også jobbet som redaktør ved Russian Service ved Voice of America og som stipendiat ved Central Asian – South Caucasus Institute ved John Hopkins University og Uppsala University.

Som en fremstående amerikansk ekspert på Sentral-Asia og Kasakhstan, gir Dr. Marat sitt syn på den eksplosive situasjonen i landet i et intervju med Resett datert torsdag 6. januar kl 16.00.

