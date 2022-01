annonse

Johannes Høsflot Klæbo (25) tar ikke sjansen på å ta en tredje koronavaksine foran vinter-OL i Beijing.

– Jeg har tatt mine to doser, og jeg skal selvsagt ta min tredje dose. Det er viktig – først og fremst for at samfunnet skal bli kvitt denne pandemien. Men det er også viktig for meg selv. Jeg er med på samfunnsdugnaden, sier skistjernen til VG og fortsetter:

– Men jeg tar ingen dose nå før OL. Jeg vil være ekstra forsiktig med absolutt alt nå før OL. Jeg velger derfor å vente med dosen til rett etter OL, sier 25-åringen.

For flere har det ikke gått 20 uker etter vaksine nummer to.

– Flere vil få vaksinen så tett opp mot avreise at de ikke tør. Å få en bivirkning av en vaksine oppleves som for stor risiko én til to dager før man drar. Det er en blanding av risiko for bivirkninger og risiko for smitte. Det er mye vi ikke vet om corona og vaksine på toppidrettsutøvere, og det er mange som opplever det som et lite vindu fra de skal ta vaksinen og til de skal prester, sier medisinsk ansvarlig Aasne Fenne Hoksrud.

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson opplyste torsdag at han har takket nei til det samme tilbudet fra Sveriges olympiske komité.

OL starter 4. februar.

Fra i høst er det kjent at friidrettsutøver Filip Ingebrigtsen fikk OL ødelagt på grunn av bivirkninger.

