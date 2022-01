annonse

Marte Olsbu Røiseland suste inn til seier på verdenscupsprinten i skiskyting i Oberhof fredag. Det gjorde hun fra startnummer tre og med én bom på liggende.

Verdenscupleder Røiseland fikk én bom på liggende, fylte på stående og god fart i sporet sørget for nok en seier for 31-åringen. Bak der ble det jevnt. Svært jevnt. Faktisk så jevnt at 2.-plassen ble delt mellom to utøvere.

Hanna Sola fra Hviterussland skjøt to bom på liggende, men god fart i sporet gjorde at hun bare var 7,1 sekunder bak den norske veteranen i mål. Franske Julia Simons ene bom på stående plasserte henne på samme tid som Sola.

– Veldig deilig. Jeg er godt fornøyd med løpet. Dette smakte veldig godt. Jeg fikk beskjed på sisterunden at det kunne bli seier. Den trengte jeg å høre, men jeg startet tidlig og da var det umulig å vite om det ble seier, sa Røiseland til NRK.

Hun irriterte seg over bommen på liggende, selv om utgangspunktet foran jaktstarten uansett er det aller beste. Seieren var hennes fjerde for sesongen. Det kan gå mot et godt OL for sørlendingen.

– Jeg ble liggende lenge og kjente med en gang at jeg bommet. Jeg angret med det samme at jeg trakk av, sa Røiseland.

Dzinara Alimbekava skjøt to bom på stående og kom 22,6 sekunder bak på 4.-plass.

Rett bak der ble det nok en norsk topplass. Ingrid Landmark Tandrevold kollapset i Oberhof sist vinter. Hun fikk hjerteflimmer på vei ut av matta etter siste skyting. Det samme skjedde med henne i Oberhof i 2017, og hun kjente igjen symptomene da det skjedde på nytt i fjor. I år skjedde løpet uten problemer, og med én bom på stående gikk hun inn 23,1 sekunder bak Røiseland til 4.-plass.

– Kjempegøy! Følelsen var mye bedre enn før jul. Dette var deilig. Det hjalp veldig å nullstille i jula, sa Tandrevold til NRK.

De øvrige norske endte lenger nede på listene.

Tiril Eckhoff står over verdenscuphelgen i Oberhof. Hun prioriterer trening.

