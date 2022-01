annonse

Sp-ordfører Jarle Bø i Randaberg kommune møter motbør blant folk etter et intervju med NRK om en 102 år gammel som kvinne som nektes sykehjemsplass.

«Ellen Marie Svendsen er 102 år gammel. Hun er nesten blind, har kreft og trenger hjelp til det meste. Likevel er hun for frisk for å få sykehjemsplass, mener kommunen», står det i en artikkel på nrk.no.

Ellen Marie forteller at hun må ha hjelp fra sin 78 år gamle sønn for å overleve.

– Jeg har bodd lenge i Randaberg, jobbet her i 25 år, kjøpt egen leilighet og aldri vært en byrde. Jeg har aldri spurt om noen ting, sier Ellen Marie Svendsen, før hun brått faller i gråt, skriver NRK.

– Plass til alle

Statskanalen har vært i kontakt med Senterparti-ordfører Jarle Bø i kommunenen angående den 102 år gamle kvinnen, som må bo hjemme.

– Det er mange som får sykehjemsplass i Randaberg. Denne personen har fått god hjemmetjeneste, og har vært fornøyd med det. Men ting vurderes fortløpende også i denne saken, sier Bø.

Han mener at siden Ellen Marie Svendsen har klart seg hjemme så lenge, er det et tegn på at kommunens tilbud fungerer.

– Det viser veldig godt at vi har gitt gode og trygge tjenester til denne personen fram til nå. Det er plass til alle som trenger sykehjemsplass i Randaberg. Jeg har full forståelse for at det er frustrerende om man har det trygt og godt hjemme, men kommer i en situasjon der man snart må på sykehjem, sier Bø til NRK.

Kraftige reaksjoner

Saken er blitt delt på NRKs Facebook-side, og der er ikke folk nådig i sin kritikk av Randaberg-ordføreren.

– Er dette virkelig mulig? Ordfører i Randaberg burde skamme seg langt inn i margen, skriver en kvinne.

– Så ordføreren mener at en 102 år gammel dame, som er nesten blind, har en vond rygg og har hudkreft som hun flere ganger har blitt operert for ikke trenger sykehjemsplass? For at hun selv med hjelp av sin 78-årige sønn har “klart seg”. Arrogant av ordføreren. Tipper at denne Sp-ordføreren foran kommunevalget neste år vil snakke om god eldreomsorg og reise rundt på sykehjemmene for å sanke stemmer, skriver en annen.

– Dette er til å gråte over. Og Norge er et godt land å bo i? I alle fall ikke for de eldste, skriver en tredje person.

Redd sønn

Sønnen, som er 78 år gammel, og som må passe på sin mor, er oppgitt etter å ha snakket med NRK.

– Jeg er redd for å sove når jeg går og legger meg, fordi jeg hører at hun går på toalettet. Da ligger jeg bare å hører om noe går galt, sier sønnen Reidar Svendsen.

Han legger til at han ikke lenger har et privatliv.

– Selv når jeg er borte så er jeg redd, fordi jeg vet at hun er alene. Tar hun ikke telefonen får jeg panikk og må ringe døtrene mine for at de skal sjekke, sier sønnen.

