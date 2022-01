annonse

Tidligere journalist Kjell Erik Eilertsen har radbrukket Faktisk.no. Nå henger Rødt-politiker Mímir Kristjánsson seg på.

Faktisk.no kom med en serie artikler for å forberede oss på krangel i jula. De mente å komme med «ammunisjon» som gjorde det mulig å «dominere sine slektninger med fakta».

Faktisk diktet opp tre slitsomme slektninger som de ville faktasjekke. Det var onkel Truls som er vaksinemotstander og tante Turid som klagde på strømprisen, samt en klimaskeptisk kusine.

– Absurd

– Først av alt er det grunnleggende absurd å faktasjekke påstander som man selv har formulert. En god leveregel er å gjengi folk korrekt og med sine beste argumenter. Faktisk gjør det stikk motsatte når de tillater seg å dikte opp motpartens påstander, og dessuten gjengir dem uten noen form for begrunnelse, skriver Mímir Kristjánsson i Klassekampen.

– Det finnes sikkert mange som mener at «menneskelige utslipp er for små til å påvirke klima». Og vi får inderlig håpe at det finnes mange som mener at «vi har aldri hatt så dyr strøm som nå», for det er faktisk helt riktig – ikke en løs påstand fra tante Turid. Men nettopp fordi slike påstander er vanlige, burde det jo være helt unødvendig å dikte dem opp, framfor å ta utgangspunkt i virkelige påstander fra virkelige mennesker.

Kristjánsson skriver at onkel Truls og tante Turid er personer som «sier mye rart». Han anklager faktasjekkerne for ikke bare å kontrollere fakta, men også for å tegne en karikatur av dem som framsetter slike påstander.

– Det er åpenbart at det ikke bare er meningene det er noe galt med, men også de slitsomme onklene og tantene som mennesker, skriver han.

Han mener at det skaper polarisering:

– Slik sett bidrar Faktisk til å forsterke en polarisering mellom et oss og et dem som står i veien for en åpen, fordomsfri og faktabasert debatt om brennbare politiske spørsmål.

Faktisk gjør det lett for seg når de setter fire ledende medisinske eksperter opp mot og oppdiktede påstander fra onkel Truls. Han mener dermed at Faktisk.no har glidd ut av faktasjekkens domene og over i propagandakrigen.

Rødt-politikeren mener det vitner om et «skremmende syn på uenighet».

Flere er kritiske

Kjell Erik Eilertsen mener faktasjekkeren framstår som en klovn.

Den tidligere journalisten skriver at Faktisk.no framsetter konstruerte påstander og tilpasser svarene fra kraftlobbyister og akademikere uten å ha forstått hvordan kraftmarkedet fungerer eller satt seg inn i konsekvensen av europeisk og norsk energipolitikk.

– Dermed framstår faktasjekkeren som en klovn.

– De har valgt å banalisere reaksjonene fra millioner av strømkunder, gjennom å portrettere dem som den enfoldige figuren «Tante Turid» som man risikerer å møte i juleselskap, som klager på strømprisene, skriver Eilertsen.

– De som kan litt om kraftmarkedet, Ohms lov og elementær økonomi, ser imidlertid fort at det er Faktisk.no, i regi av «faktasjekker» Eva Akerbæk, som banaliserer seg selv, mener han.

