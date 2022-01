annonse

annonse

Skuespilleren og aktivisten Sidney Poitier døde torsdag, 94 år gammel. Poitier var den første svarte skuespilleren til å vinne Oscar for beste skuespiller.

Bahamas’ utenriksminister Fred Mitchell bekreftet dødsfallet til The Mirror fredag.

Poitier er fra en familie fra Bahamas, men ble født i Miami i 1927, noe som også ga ham amerikansk statsborgerskap. Han vokste opp på den karibiske øya, men flyttet tilbake til Miami som 15-åring og deretter til New York som 16-åring.

annonse

Der begynte han med teater før han debuterte i filmen «Vend dem ikke ryggen» (Blackboard Jungle) i 1955. I 1963 ble han, som den første svarte skuespilleren gjennom tidene, tildelt en Oscar for beste mannlige skuespiller for filmen «Markens liljer» (Lillies of the Field).

Vant en rekke priser

Da Denzel Washington ble den andre mannlige svarte skuespilleren til å gjøre det samme i 2001, sa han at «jeg vil alltid jage etter deg, Sidney. Jeg vil for alltid følge i dine fotspor. Det er ingenting jeg heller vil».

Gjennom karrieren vant han også en rekke andre film-, TV- og lydpriser, blant annet en Grammy for beste talte ordalbum for selvbiografien «The Measure of a Man» (2001).

annonse

Gjennom store deler av karrieren var Poitier den eneste fremtredende svarte skuespilleren til å få hovedroller i den amerikanske filmindustrien. Han ble til tider kritisert for å kun spille «perfekte» rollefigurer, uten noen form for seksualitet eller personlige mangler.

Adlet

Men selv om Poitier selv ønsket å spille mer varierte roller var det viktig for ham å bryte gamle stereotyper om svarte menn. I datidens Hollywood ble svarte menn ofte portrettert som mer tilbøyelige til å bruke vold og med manglende selvkontroll.

Den avdøde skuespilleren, regissøren og aktivisten spilte i mer enn 50 filmer i løpet av karrieren, og han ble slått til ridder av Storbritannias dronning Elizabeth i 1974. I USA ble han i 2009 hedret med landets øverste sivile utmerkelse, presidentens frihetsmedalje.

Fra 1997 til 2007 jobbet han som Bahamas’ ambassadør i Japan. De siste fem årene av den samme perioden var han også Bahamas’ ambassadør i FN-organisasjonen Unesco.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474