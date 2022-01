annonse

Østre Innlandet tingrett trodde ikke at yrkessoldaten i 20-årene handlet i nødverge.

Mannen er dømt til å betale 10.000 kroner i bot, samt 5.000 kroner i sakskostnader, skriver Østlendingen.

Hendelsen skjedde fredag 20. mars 2020 i øvingsfeltet Rena-Leir. Tiltalte var på tur med et par venner da tiuren dukket opp. Den skal ha vært svært pågående, selv etter at de forsøkte å skremme den bort.

De to vennene tok på sekkene og gikk bort til en vei. Tiltalte sa at tiuren var for nær sekken hans. Ifølge mannens forklaring gikk han gjennom skaren i en myr da han prøvde å komme seg unna. Han fikk angivelig panikk da tiuren kom mot ham. Han skal ha veivet kniven foran seg og traff dermed fuglen i hodet.

Tiuren skal så ha «falt ned i kramper og tiltalte fant det da best å avlive den, noe han gjorde ved å kutte av den hodet. Deretter stakk han tiuren i brystet for å åpne den slik at dyr lett kunne komme til å spise den, og slik at tiuren på den måten ble tilbakeført naturen,» skriver Østlendingen.

Retten stilte seg tvilende til nødvergeforklaringen til mannen. De la vekt på at han er yrkessoldat og dermed trent for å holde hodet kaldt i kritiske situasjoner, oppsummerer NTB.

