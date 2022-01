annonse

– Russlands aggressive handlinger er alvorlig undergravende for sikkerhetssituasjonen i Europa, sa Jens Stoltenberg på en pressekonferanse etter NATOs hastemøte fredag.

USA og Ukraina har hevdet at Russland planlegger en invasjon. Russland anklager på sin side Ukraina for styrkeoppbygging i Donbas-regionen, som kontrolleres av russiskstøttede separatister.

– Risikoen for konflikt er reell, advarte Stoltenberg, men la til at det er positivt at Russland vil delta i møter med både USA, Nato og OSSE-landene den kommende tiden.

Nato har gjort det klart etter møtet at de 30 medlemslandene står samlet mot de militære truslene fra Russland. Stoltenberg sier at alliansen vil gjøre alt for å få til en meningsfull dialog.

– Det var et sterkt og samlet budskap fra alle medlemslandene i dag om at vi må gå i dialog, i god tro, og gjøre det vi kan for å sikre en politisk løsning. Samtidig uttrykte alle landene et klart budskap om at vi ikke kan gå på kant med kjerneprinsipper, sa han ifølge NTB

Nato-Russland-rådet

For første gang på over to år møtes Nato-Russland-rådet onsdag i Brussel.

Russland krever garantier for at Ukraina ikke blir tatt opp som medlem i Nato. Forsvarsalliansen vil imidlertid ikke gi noe slikt løfte, verken når det gjelder Ukraina eller eventuelle andre land.

Kreml krever også garantier for at Nato ikke etablerer nye militærbaser i tidligere sovjetrepublikker, eller utplasserer raketter i områder der de kan nå russisk territorium.

