Geopolitikk og folkelig misnøye blandet.

Det startet med protester mot stigende energipriser, men nå trues det autoritære regimet i landet og russiske soldater er på plass. Presidenten har bedt sikkerhetsstyrkene skyte uten forvarsel.

Mange i og utenfor Kasakhstan peker på langvarig folkelig misnøye med styresmaktene som årsak til demonstrasjonene som har utartet til opptøyer. Andre mener det må være mer organisert enn som så.

Mye sinne ser ut til å rette seg mot Nursultan Nazarbayev, den 81 år gamle eks-presidenten. Han styrte landet siden 1991 og har beriket seg og sin familie. Han har beholdt makt i kulissene. I 2019 pekte han på Kassym-Jomart Tokayev som sin etterfølger.

Tokayev har uttalt at opptøyene er drevet av organiserte bander som har fått trening i utlandet. Han kaller dem terrorister.

Å stemple nasjonale protester som drevet av utenlanske krefter er en vanlig taktikk fra myndigheter for å delegitimere opposisjon. Men samtidig er det mye spekulasjoner om interne maktkamper og intriger som gjør at manipulering ikke kan utelukkes. En slik spekulasjon går ut på at Tokayev bruker demonstrasjonene som en måte å bli endelig kvitt eks-president Nazarbayev og hans støttespillere på. President Tokayev tok over rollen som leder for sikkerhetsrådet på onsdag, en posisjon Nazarbayev tidligere hadde. Også regjeringen ble oppløst, hvor mange medlemmer var regnet som lojalister av den tidligere presidenten.

Langs denne «konspiratoriske» tankegangen menes det videre at man må lese Tokayevs beslutning om å invitere soldater fra den russiske-ledede sikkerhetsalliansen CSTO. Uroen skal angivelig bli brukt som et påskudd for å få utplassert russiske soldater. Dermed peker man på Russland og president Putin som å ha en interesse av uroen.

Andre avviser dette og mener Russland tvert imot er sterkt bekymret for ethvert tilløp til uro i Kasakhstan, som er en sentral brikke i Russlands økonomiske og strategiske planer. Utfra dette må Russland sende styrker for å stabilisere en situasjon de ser som uønsket. Fra dette perspektivet menes det at det snarere er Russlands fiender som kan mistenkes å stå bak. Og da pekes det på USA og at det som skjer nå er oppmuntret av en vestlig støtte til pro-demokratifronter.

Begge disse konspirasjonsteoriene virker lite sannsynlige som hovedforklaringer på det som skjer. Det pekes av andre på at Tokayev har latt en kasakhstansk «nasjonalisme» vokse seg frem de siste par årene og at disse kreftene har antatt organiserte former som kan forklare den måten opptøyene har utartet og ser ut til å klare å holde stand. Slike krefter kan være motivert av anti-russiske holdninger. Russere har utvandret i stor skala fra Kasakhstan siden 1991, men utgjør fortsatt ca. 20 prosent av befolkningen. Demonstrantenes utsrakte bruk av det kasakhstanske flagget under demonstrasjonene tas til inntekt for dette synet.

Det er foreløpig vanskelig å bli klok på hva og eventuelt hvem som spiller hvilke roller i det dramaet som nå utspiller seg. Kasakhstan er utvilsomt et strategisk viktig land. Det grenser både mot Russland og mot Kina. For Russland er landet svært viktig å holde innenfor sin kontrollsone, slik Ukraina er det i sørvest. Men dermed er også Kasakhstan et land hvor man kan utfordre russiske interesser.

Men uansett hvilket internasjonalt spill og lokale maktkamper mellom kasakhstanske eliter som foregår, er det de grunnleggende forskjellene mellom fattige og rike og den utstrakte korrupsjonen som skaper et sinne som eventuelle konfliktentrepenører kan utnytte. Det er kaldt i Kasakhstan på disse tider, noe de som tror dette er organisert bruker som argument for at Tokayevs påstander om utenlandsk innblanding og terrorister er riktig. «Vanlige folk» ville ventet med opprør til sommeren, hevdes det.

Men det var nå de høyere gassprisene kom, og det var det som utløste sinnet. Inntil videre virker dette i hovedsak å være et folkelig opprør. Men utfallet kan godt bli i interessen til en eller flere av de aktørene som i denne kommentaren er nevnt. Ting er ikke alltid slik de tilsynelatende ser ut i land som er dypt fremmede fra det vi er vant med selv.

