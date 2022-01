annonse

Regjeringen vil gi politikere strengere karantenelover.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i et høringsforslag foreslått endringer i loven som regulerer politikeres uttreden fra regjeringsapparatet.

De skriver i høringsnotatet at at personer skal kunne gå fra politikken eller en jobb i offentlig forvaltning til privat næringsliv, eller motsatt, men at det vil skjerpe reglene for disse overgangene.

– Dette handler om tillit til det politiske systemet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet til Dagens Næringsliv.

DN har foretatt en undersøkelse, og kom frem at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere har begynt i nye jobber og verv, uten å melde fra til Karantenenemnda.

– Vi vil gjøre en del endringer, og sender derfor dette på høring. Så skal det balanseres mot betydningen av at flinke folk kan søke seg til verv og ta politiske stillinger. Det er viktig med mobiliteten som ligger i at du kan gå mellom politikk og næringsliv. Vi må ha en god balanse og regler som treffer, sier Gram.

Formålet er å sikre at slike overganger fra politiske stillinger ikke «fører til at informasjon misbrukes eller til at noen får særlige konkurransefordeler, eller at det oppstår mistanke om dette».

