De siste tids dramatiske hendelser i Kasakhstan blir fremstilt aviser og medier og sosiale medier med så stor variasjon at det er problematisk å danne seg et nøyaktig bilde av hva som egentlig skjer der.

Jeg har som honorær konsul for landet gjennom syv år blitt godt kjent med landets politikk, økonomi, kultur og ikke minst menneskene som bor der. Etter flere reiser til landet, og i møte med menneskene kan jeg bare si at min erfaring med landet er positivt, selv om de har sine utfordringer sammenlignet med Norge.

Kasakhstan har vært et gjestfritt, vennlig og stort sett fredfullt sted hvor det er godt å bo og hvor utviklingen fra et Sovjetisk diktatur mot et skjørt demokrati og frihet går sakte fremover, dessverre ikke raskt nok for de utålmodige. Mange konfronterer meg med den stereotype holdningen at landet er et for å parafere USAs tidligere president «a shit hole country» styrt av en fæl diktator.

Det er ingen tvil om at regimet er autoritært, og helt fremmed for måten vi ønsker vårt land styrt, og er heller ikke malen på et liberalt demokrati. Det sagt så må vi også evne å så konteksten til ett land som tross alt vender seg vestover mot oss i Europa for inspirasjon og kontakt istedet for å vende seg mot kjempen i øst.

Å styre et land med over 100 etniske grupper og over 18 forskjellige religiøse retninger, alle med sterke kulturer og overbevisninger sier seg selv er krevende. Sammenlignet med hvor enkelt det er å styre land i Europa med en homogen befolkning, sier det seg selv at ingen demokratier eller styresett er like eller universelle. Det er bare å se til Balkan og hvordan de fortsatt sliter der, freden er skjør. En borgerkrig er ikke løsningen i verdens niende største land der etniske og religiøse grupper barker sammen i konflikt. Med andre ord, før man kritiserer styresettet og tar utgangspunkt i fredelige Norge, så må man også forstå bakteppet.

Kasakhstan skiller seg ut på flere måter, landet er ikke som de andre «Sovjetistan» landene. Kanskje den mest relevante er at landet er det absolutte møtepunktet mellom øst og vest, politisk, økonomisk, kulturelt og ikke minst fysisk med sin beliggenhet. Landet binder østen med vesten. Den anerkjente amerikanske tenkeren Zbigniew Brezinski skrev på 70-tallet at den som ønsket å kontrollere verden trengte først å kontrollere Sentral-Asia.

Kasakhstan er Sentral-Asia, det er verdens niende største land i areal, med kun 19 millioner innbyggere. Landet har stor strategisk verdi, noe både USA, Russerne og Kineserne vet. Helt siden uavhengigheten fra Sovjetunionen, for 30 år siden, har Kasakhstan vært herrer i eget land og unngått å bli underlagt fremmed styre, de har hevdet sin suverenitet og beholdt råderetten over sin egen historie, utvikling og politiske skjebne.

Landet har oppnådd et bemerkelsesverdig sett med suksesser politisk, økonomisk og strategisk. Kasakhstan er det mest pro-vestlige av de tidligere Sovjetrepublikkene, det mest stabile av de tidligere «Sovietistan» landene, og har en liberal økonomi og en godt utdannet og kompetent befolkning. De har med smidighet navigert gjennom minefeltet av globalt og regionalt press med teft og dyktighet spesielt med beslutningen om å frivillig la seg selv avvæpne som en atomvåpenstat, og kvitte seg med ett av de største atomvåpen arsenalene i verden, merkelignok var ikke det en Nobels fredspris verdig.

Klemt mellom to supermakter (Kina og Russland) som gjennom de siste 30 årene også har gjennomgått store forandringer har Kasakhstan klart å beholde sin uavhengighet, stått imot press fra flere kanter og klart å opptre som en uavhengig nasjon med normale regionale allianser og medlemskap i internasjonale fora slik andre land gjør. Det er den mest vellykkede økonomien i de post-sovjetiske statene, en bragd oppnådd med tidlig samarbeid med USA og EU. Det må også nevnes at Kazakhstan hadde formannskapet i OSCE i en periode, og satt i sikkerhetsrådet før Norge tok deres plass.

Som oljenasjon har de klart å utvikle og beholde kontroll på olje- og gassektoren – som nå står for om lag 60% av BNP. Chevron, BP, TOTAL og andre vestlige oljeselskaper har investert milliarder i landet, men likhetstrekkene til måten Norge fikk kontroll på resursene slik at landet ikke blir utnytter er påfallende lik den norske historien. Nå bygger de opp et oljefond etter inspirasjon og modell fra det norske olje-fondet. Kasakhstan er også ett av de viktigste landene som utvinner uran til atomkraft, og de har enorme naturresurser som andre kun kan misunne dem.

I løpet av de siste 5 årene har det blitt gjort en felles innsats for å ytterligere diversifisere økonomien, noe som har gitt landet flere ben å stå på og som også har knyttet landet tettere til Europa og vesten. Det siste initiativet som knytter Kina med Europa er den nye toglinjen som strekker seg igjennom hele Kasakhstan, slik at man nå kan sende containere fra Kina til Europa på rekordtid. Kasakhstan binder verden sammen, og landets strategiske beliggenhet er enrom.

Den politiske stabiliteten og den mangefasetterte suksessen (særlig sett opp mot de andre stan landene) har blitt styrt av den tidligere president Nazarbayevs ledelse. Selv om han frivillig gikk av for to år siden, har han naturlig nok stor innflytelse i landet, hvilket for oss kan virke noe merkelig og kanskje til og med mistenkelig.

Som en ung nasjon med en ung befolkning er naturligvis kasakhstanere utålmodige og håpefulle på fremtiden, og de ønsker fremskritt og velstand slik alle andre lands befolkninger ønsker og drømmer om, her har landets politikere en ikke ubetydelig vei å gå sett ifra et norsk perspektiv. Landets enorme rikdom står ikke tilbake fra Norge, og landet burde ved god forvaltning klare å innføre samme generøse velferdsordninger som i Norge, og sørge for at hele befolkningen får ta del i landets enorme rikdommer som tilhører alle, ikke liten eksklusiv gruppe på toppen.

På mine reiser til landet og med møter er det lett å se og forstå forskjellen og frustrasjonen mellom generasjon «Sovjetosaur» som de unge kaller generasjonen som henger igjen i det gamle tankesettet, og de unge progressive kasakhstanere som gjerne har studert i Europa eller USA på gode og anerkjente universiteter.

Brytningen mellom generasjonene er ganske åpenbar, og den er hverken smertefri eller knirkefri. Når Sovjetosaurus-rex møter generasjon X, eller millemnials kommer forskjellene tydelig frem, og kunsten er å få disse kreftene til å henge sammen uten for mye frustrasjon og friksjon. I 2019 ble en ny president valgt. Hvem som helst kunne ha stått i det valget, men regjeringspartiets kandidat var nesten sikker på å vinne, noe han selvfølgelig gjorde. Det er viktig å huske på at landet fortsatt domineres av den eldre generasjonen, imens de yngre utålmodig venter på sin tur til å kunne styre landet videre.

Protestene kommer for det meste fra vanlige hardt arbeidende kasakhstanere, og etter det jeg fra venner som bor i landet har fått opplyst, og som selv var ute i gatene, er jeg fortalt at de fikk lov til å demonstrere med liten eller ingen innblanding fra ordensmakten. Regjeringen imøtekom demonstrantenes krav om å innføre prisregulering på gass relativt raskt. Roen mellom politiet og demonstranter vedvarte frem til protestene ble voldelige med kasting av Molotov-cocktailer, bruk av automatvåpen og andre tunge våpen mot ordensmakten etterfulgt av regelrett organiserte anslag på kritisk infrastruktur.

Mye tyder på at de som demonstrerte for lavere pris og statlig kontroll på gass ikke er de samme som nå er i full konflikt med statsapparatet i Almaty. Tallet på døde politifolk og soldater øker i omfang. Stormingen av Capitol Hill i fjor er ikke i nærheten av det som nå utspiller seg i Kazakhstan.

Det er flere spørsmål som kommer i kjølvannet av opptøyene. Hvor vanlig er det at sivile demonstranter okkuperer TV-stasjoner, offentlige bygg, tar kontroll på flyplassen i byen og annen kritisk infrastruktur? Hvor vanlig er det at demonstranter kjemper regelrette gatekamper med automatvåpen mot politi og sikkerhetstyrker?

Slike handlinger ser man vanligvis fra krefter som prøver å destabilisere ett land, eller prøver seg på en form for statskupp. Vi vet ennå ikke hva eller hvem som organiserer dette, eller om det er organisert. Det er ikke uten grunn at presidenten har bedt om assistanse fra nabolandene. Russland sammen med de andre CSTO landene har respondert i rekordfart, dette indikerer en alvorlighetsgrad utover noen demonstranter som har satt fyr på noen biler og utøver vold i gatene.

Statens voldsmonopol skal brukes proporsjonalt, og staten skal så langt det lar seg gjøre prøve å roe ned gemyttene, ikke provosere frem situasjoner og holde maktbruken til et minimum. Derfor er den utviklingen vi når ser bekymringsfull og svært alvorlig. Det som uroer den jevne kasakher nå er om de vil ende opp med permanente russiske tropper på Kasakhstans jord, med utvidet påvirkning fra Kreml og dermed oppleve en form for mild okkupasjon. Dette burde også bekymre europeiske land vel så mye.

Det er ingen tvil om at protester har en rolle å spille i et demokrati, det er en rettighet alle innbyggere har, det kalles en trykkventil og er en viktig måte å sende signaler til politikere som ikke lytter. Voldelige opptøyer er ikke en god løsning. Det er imidlertid mange veier til politisk endring.

Alle politiske prosesser er trege, de er harde og krever mye innsats. I et ettpartisystem som Kasakhstan mer eller mindre er, er en vei å engasjere seg å bli med i politikken, organisere seg og komme i kontakt med regjeringspartiet for å fremme argumenter. En annen vei er å bli et valgt medlem av parlamentet, å kjempe for endring og å bringe folket og systemene med på den reisen. Det kan ta år eller tiår, men det er en sikker måte å oppnå forandring på. Revolusjoner lykkes sjelden, evolusjoner gjør det alltid.

Når vi i Europa observerer de geopolitiske strømningene som påvirker supermaktenes omkringliggende land og regioner, må vi stille oss spørsmålet om vi i Europa er maktesløse observatører eller om vi faktisk skal gjøre mer enn å observere og være passive. Skal vi heller prøve å fremme en inspirerende visjon for andre å følge, skal vi engasjere oss enda mer?

Amerikas tilbaketrekning fra den internasjonale sfæren har potensielt alvorlige konsekvenser for den globale orden og for Europa. Nederlaget i Afghanistan kombinert med en innadvendt innenrikspolitikk og indre friksjon mellom to polariserte ytterpunkter, er klare signaler til regionale makter som nå vurderer at de har frihet til å flekse muskler og pålegge andre land sin vilje på en måte som inntil nylig ville ha vært vanskelig eller til og med umulig. Dette kan kun føre til ustabilitet.

Krisen i Kasakhstan trenger europeisk engasjement, istedet har vi hatt nesten stillhet i dagevis, eller forsiktige formaninger. Sentral-Asia trenger, og ønsker helt klart, vestlig engasjement, på mange områder, inkludert styring, økonomiske investeringer, utdanning, helsevesen, infrastruktur og en fungerende rettsstat.

Verden er inne i en turbulent tid, og sosial uro sprer omkring seg. Det var energiprisene som ble dråpen som fikk begeret til å renne over, men den underliggende uroen i Kazakhstan, og i andre land forøvrig er et varsel om hva som kommer om vi ikke evner å lytte til frustrasjonen i folkedypet. Det kan virke som om verden er besatt av kriser i all overskuelig fremtid og derfor trengs det lederskap, viljestyrke og ressurser for å bøte på menneskelig lidelse og skape fred og velstand.

Her har Norge en rolle å spille, tro det eller ei. Kasakhstanere vet om Norge, de er fasinert av styringsmodellen vår, vårt velferdssystem, rettssystem, politiske system og ikke minst vår evne til å organisere oss i lag og foreninger som spiller på lag med politikken. Den yngre generasjonen ser opp til Norge og den skandinaviske demokratimodellen.

Det kan hende Norge burde bruke mer tid på Kasakhstan fremover, av flere grunner. Vi er tjent med stabilitet og forutsigbarhet i Sentral-Asia selv om det kan virke langt unna oss. Vi er absolutt tjent med å eksportere våre ideer om velferdsstat og demokrati til unge nasjoner som prøver å finne sin vei frem i verden, det vil alle være tjent med i fremtiden. I mellomtiden er det bare å håpe at situasjonen roer seg ned og stabiliseres, at færrest mulig blir skadet eller drept og at landets myndigheter er åpne om hva som skjedde og gir korrekt og usminket informasjon til verdenssamfunnet.

