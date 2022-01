annonse

2018: Forbud mot maskering i norske skoler

2020: Maskeringspåbud i den norsk offentlighet.

Kan staten bli enig med seg selv?

Er det forbudt å gjemme seg bak en maske?

Eller er det forbudt ikke å gjemme seg bak en maske?

At masker er kommet i høy kurs har også vist seg i underholdningsverdenen:

Det mest populære program på norsk TV i 2020 var maskeleken «Maskorama».

Pussig nok sammenfalt det med at sanitetsmasker ble det mest populære klesplagg i det norske samfunnet.

Det er kanskje ikke noe nytt at politikk og underholdning går hånd i hånd. Eller at våre politikere liker å maskere seg, men Maskorama introduserte noe hittil usett i norsk offentlighet: Politikere som tar av masken sin!!!

Dessverre har denne maskeleken ikke fått rotfeste og norske politikere holder fortsatt masken og later som om de jobber for det norske folk. Troverdighetsmasken er stadig i bruk. Både når regjeringen skal forsvare samfunnsødeleggende smittevernsrestriksjoner som verken FHI eller andre kan forsvare vitenskapelig og masken er på når statsminister Jonas GAVI Smøre forklarer hvorfor han ikke kan endre internasjonale strømavtaler som hans eget parti har inngått på vegne av det norske folk, selv om det er folket som betaler prisen for det.

Forbudet mot maskering i norske skoler gjelder fortsatt. Om den gjelder Balaklavas og løsskjegg som i Danmark vites ikke, men den gjelder maskering som kan være påbudt av undertrykkende religiøse autoriteter. Siden troverdigheten til norske politikere nå kun eksisterer på et religiøst grunnlag og siden troen på at sanitetsmasker stopper virus er like religiøs fundert, er det kanskje på tide å håndheve forbudet også for denne typen masker…

2022: Året hvor maskene faller!

Godt Nyttår!

Niels Gerhard Johansen,

Samfunnsengasjert satiretegner

