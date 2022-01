annonse

Nye ekstreme koronaregler innføres i den nordlige delen av Australia.

Det er de såkalte uvaksinerte som skal straffes for ikke å ha tatt koronavaksinen.

Under en pressekonferanse uttalte delstatsminister Michael Gunner i Northern Territory at de såkalte uvaksinerte ikke får lov til å forlate hjemmet sitt. De får kun fritak hvis de trenger medisinsk hjelp eller må handle noe «nødvendig».

Forbudt

De uvaksinerte nektes blant annet å gå på jobb eller et treningssenter.

– De fullvaksinerte kan fortsette som før. For personer som ikke er vaksinert, vil nedstengning gjelde for alle over 16 år, sa Gunner.

Uvaksinerte vil få forbud mot å reise lengre enn 30 km fra hjemmet sitt med mindre de reiser til sykehus.

– I motsetning til tidligere nedstengningsregler, vil ikke uvaksinerte mennesker kunne forlate hjemmet for å gå på jobb eller for å trene, sa Gunner videre i pressekonferansen.

