NTB melder at Ap og Sp vil fremme et forslag for Stortinget om å øke strømstøtten fra 55 til 80 prosent når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime.

Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) overfor VG lørdag.

I strømpakken som ble vedtatt før jul, var nivået på støtten satt til 55 prosent.

Samlet koster strømpakken fra desember og den nye 8,9 milliarder kroner. Økningen fra 55 til 80 prosent støtte utgjør to milliarder kroner, skriver avisen.

Den oppjusterte ordningen gjelder fra januar 2022 til og med mars og kommer for første gang fram på fakturaen som mottas i februar.

– Vi har et kraftsystem som følger nedbør, vannfylling og energisituasjonen i Europa. Det har gitt oss en ekstrem situasjon i det siste, med skyhøye priser. Markedet tar ikke sosiale hensyn, men det kan vi gjøre, sier Støre om økningen av støtten.

På spørsmål om de har blitt presset til å øke støtten etter krav fra LO og Høyre, svarer statsministeren nei.

– Dette har regjeringen jobbet med en stund nå. Vi har lyttet til folk og ser behovet for å hjelpe ytterligere, sier Støre.

