Kreml har satt opp luftbroer fra diverse russiske militære flyplasser til Kasakhstan for å effektivt kunne flytte soldater til det sentralasiatiske landet.

Over 74 militærfly, inkludert transportflyet Ilyushin IL-76 Candid og tungløfterflyet AN-124 Condor, er involvert i å flytte «fredsbevarende styrker» fra Russland til Kasakhstan, opplyste Det russiske forsvarsdepartementet fredag​, ifølge Defence-blog.

– Militær transportluftfart fortsetter med utplasseringen av hoveddelen av den russiske kontingenten av Den kollektive sikkerhetspaktens (CSTOs) fredsbevarende styrker til Kasakhstan fra flyplasser i regionene Moskva, Ivanov og Ulyanovsk, heter det i uttalelsen.

– Russlands luftbårne tropper fra den fredsbevarende CSTO-kontingenten er for tiden i beredskap og venter på å bli satt om bord et fly på flyplassene Chkalovsk, Ivanovo-Severny og Ulyanovsk-Vostochny, heter det videre.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste også at Russlands (CSTO)-fredsbevarende styrker som allerede har blitt sendt til Kasakhstan, har påtatt seg pliktene for å tilrettelegge for «ytterligere utplassering av den fredsbevarende kontingenten».

Talskvinne for Det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, uttalte torsdag at russiske fredsbevarende styrker ble sendt til Kasakhstan på anmodning fra republikkens myndigheter, og at denne avgjørelsen ble tatt kollektivt.

Tidligere denne uken appellerte Kasakhstans president, Kassym-Jomart Tokajev, til den russisk-ledede CSTO om støtte. Blokken inkluderer Russland, Kasakhstan, Hviterussland, Tadsjikistan og Armenia.

Den russiske ekspedisjonsstyrken skal så langt ha sendt rundt 2500 soldater til Kasakhstan. CSTO insisterer på at troppene utgjør «en fredsbevarende styrke som vil beskytte statlige og militære installasjoner». De vil bli i landet i flere dager eller uker, melder det russiske nyhetsbyrået RIA.

