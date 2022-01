annonse

Urolig, men ikke forbauset

Etter å ha lest journalist Jørgen Granbergs artikkel i Resett hvor det avdekkes at datamaskiner hos Politiets utlendingsenhet (PU) som er knyttet til Schengens VIS-database så å si ikke hadde vært i drift i 2021, må jeg si at jeg ble en smule bekymret, men ikke overrasket.

Bekymret fordi søk av fingeravtrykk opp imot VIS er viktig for å kunne avsløre om asylsøkere har søkt om og/eller fått innvilget visum ustedt av en annen stat i Schengen-samarbeidet, og på den måten bidra til å avdekke falske opplysninger og falske identiteter.

Ikke overrasket, fordi jeg har erfaring fra førstelinjen i utlendingsforvaltningen over flere år tilbake i tid, og selv opplevd mye inkompetanse og likegyldighet i arbeidet med å registrere, avhøre og identifisere nyankomne asylsøkere.

Med denne orienteringen ønsker jeg å gi leseren et anekdotisk innblikk i hvordan PUs arbeid var på 2010-tallet.

Det er mulig at situasjonen har bedret seg i dag, noe jeg har fått bekreftet av kollegaer med mer nylig erfaring fra PU. Likevel mottok Norge svært mange tusen asylsøkere i løpet av de årene jeg jobbet der, slik at måten det ble jobbet på den gang, påvirker landet vårt den dag i dag.

Mangel på kompetanse

Som nyansatt politiutdannet på asylregistreringsavsnittet i PU ble jeg for det første overrasket over at mange av de som jobbet der enten var politistudenter eller sivilt ansatte uten politifaglig kompetanse, hvorav en del heller ikke hadde annen relevant utdannelse eller erfaring.

Første dagen jeg begynte der satt jeg sammen med en kollega uten politifaglig bakgrunn for å observere hvordan asylavhørene (eller asylregistreringene som det den gangen ble kalt) skulle foretas. Min kollega stilte spørsmål til asylsøkeren ut ifra en på forhånd utarbeidet mal. Jeg merket fort at kollegaen ble sint og oppgitt når asylsøkeren formentlig løy eller ikke klarte å svare på de enkle tingene han/hun ble spurt om.

Jeg tenkte at dette var et engangstilfelle, men jeg oppdaget raskt at dette var ganske vanlig. Etter hvert som jeg etter et par dager begynte å ta asylavhørene selv, hørte jeg ofte kollegaer som ropte og slo med knyttneven i skrivebordet når asylsøkerne svarte «feil».

I ettertid, som jeg fikk mer erfaring som politi, har jeg forstått at disse reaksjonene var mye på grunn av mangel på kompetanse når det gjaldt avhørsmetodikk. Den ansatte som hadde i oppgave å «oppdatere» avhørsmalene ved jevne mellomrom, hadde heller ingen politifaglig bakgrunn, ei heller noen kompetanse på avhørsmetodikk slik man lærer på Politihøgskolen (PHS).

Det var de samme malene som ble brukt på hver asylsøker. De var riktignok noe tilpasset for enkelte land, avhengig av hvor asylsøkeren oppga å komme fra, men det var stort sett de samme spørsmålene som gikk igjen hele tiden.

Hver vakt startet med at en teamleder, som var politioverbetjent, fordelte dagens saker. Litt avhengig av hvor mange nyankomne asylsøkere som hadde kommet i løpet av det siste døgnet fikk vi vanligvis fordelt to til tre søkere som skulle avhøres.

Hver søker hadde fått en egen papirmappe da de meldte seg for politivakta, og disse mappene ble utlevert til avhører på dette møtet. Det er kanskje unødvendig å påpeke at nærmest ingen av disse mappene inneholdt godkjente ID- og reisedokumenter. Det var videre meget sjelden at sakene ble fordelt på en avhører etter hva slags landkompetanse han eller hun hadde. Dette var som oftest mer eller mindre tildelt helt tilfeldig av avtroppende teamleder.

Dette medførte at svært få ansatte hadde noen som helst spesialkompetanse om ulike landområder eller nasjonaliteter. Det var også svært liten tid som ble satt av til kurs eller foredrag om dette, slik at med mindre de som avhørte tilfeldigvis var fra samme land som asylsøkerne (det skal sies at det skjedde ganske ofte).

Dermed hadde ikke avhører noen kompetanse til å vite de riktige spørsmålene man skulle stille til asylsøkerne for å bringe identiteten på det rene, annet enn å stille standardspørsmål fra malen som for eksempel «Hvilken farge er det på ID-kortet i hjemlandet ditt», eller «Hvor mye betalte du for passet ditt?»

Jeg har lest igjennom hundrevis av asylavhørsrapporter hvor det faktisk spørres om hvor mye søkeren betalte for passet sitt, selv om søkeren rett i forkant har sagt at han/hun aldri har hatt pass. Når jeg har lest dette, har jeg alltid lurt på hva saksbehandleren i Utlendingsdirektoratet (UDI) som leser gjennom saksdokumentene tenker når de leser slike rapporter.

Jeg kan med ganske stor sikkerhet si at det er ansatte ved asylregistreringsavsnittet som ikke avdekket falsk identitet eller falske opplysninger en eneste gang i løpet av de årene jeg jobbet der.

Hvorfor var det slik? Sannsynligvis fordi de ikke hadde tilstrekkelig politifaglig bakgrunn, inkludert kompetanse på avhørsmetodikk og heller ikke forsvarlig landkunnskap.

Kvantitet som måloppnåelse

Det andre som overrasket meg i PU var at asylregistreringsavsnittet ble målt på hvor raskt man fikk registrert og avhørt asylsøkerne. Ettersom asylsøkerne den gang var stuet inne på et venterom, hvor de ofte ventet i pluss/minus 24 timer på å bli asylregistrert, er det selvsagt forståelig at man ikke ville la dem vente så lenge der.

Etter opprettelsen av ankomstsenteret på Råde tror jeg ikke at det er slik lenger, og det er selvsagt bra. Men i løpet av årene jeg jobbet i PU hadde man ikke dette, og det var derfor mye søkelys på å få søkerne raskest mulig gjennom asylregistreringsprosessen.

Daværende sjef PU ga skryt på et møte til den som klarte å registrere flest asylsøkere. Det sier noe om hvor fokuset lå.

Manglende fokus på bruk av tvangsmidler

For det tredje ble jeg svært overrasket over den manglende evnen til å ta i bruk tvangsmidler etter utlendingsloven, for eksempel til å internere asylsøkere som åpenbart misbrukte asylsystemet.

Stort sett hver dag kom det opptil flere asylsøkere som hadde søkt om asyl i en rekke andre europeiske land på veien til Norge. En del av disse hadde formentlig unndratt seg politi – og utlendingsmyndighetene i disse landene ved å “stikke av” før deportasjon og heller reist videre til Norge.

Det var da jeg begynte å jobbe i PU meget sjelden interesse for å pågripe og internere (fengsle) disse i påvente av uttransport til første asylland.

En relativt stor del av søkerne jeg avhørte hadde fingeravtrykktreff fra andre land i Europa hvor de hadde søkt asyl før de ankom Norge. Flere hadde også treff i VIS-databasen som henvist til innledningsvis. I de fleste tilfeller opplyste ikke asylsøkeren om tidligere asylsøknader i andre land eller visum frivillig, noe de er forpliktet til i henhold til utlendingsloven. Men, selv når asylsøkerne bevisst holdt tilbake informasjon om «asylshopping», ble det som hovedregel ikke vurdert pågripelse.

Det var heller ikke noe tiltakskort eller rutiner internt for å fange opp dette. Det var kun opp til den enkelte å ta kontakt med jourhavende politiadvokat for å vurdere pågripelse. Denne muligheten var ikke noe de fleste ansatte ved asylregistreringsavsnittet kjente noe til. Med så lite politifaglig fokus som det var, så burde kanskje det ikke ha vært overraskende.

Det var ikke før vi etter hvert fikk en teamleder som begynte å fokusere på pågripelser av dem som misbrukte systemet at det begynte å bli annerledes.

I dag er jeg kjent med at PU i perioder omtrent daglig pågriper og internerer slike asylsøkere. Men det tok mange år før det ble slik, og mange som tidligere skulle ha blitt sendt tilbake til første asylland, gikk «under jorda», for nøyaktig 18 måneder senere dukke opp hos PU igjen for å søke asyl på nytt.

Hvorfor? Fordi Norge har en frist på 18 måneder å effektuere utsendelser til første asylland i henhold til Dublinforordningen. Dersom asylsøkeren, som for eksempel skulle returneres til Italia som første asylland, gjemte seg for norske myndigheter i 18 måneder, ble søkeren premiert med muligheten til å få asylsøknaden realitetsbehandlet i Norge, med muligheter for varig opphold.

De fleste slike asylsøkere hadde med seg en lapp fra stort sett den samme advokaten hvor det stod noe sånt som: «Min klient har etter 18 måneder fortsatt ikke blitt returnert til første asylland. I henhold til utlendingsloven paragraf sånn og sånn må UDI derfor ta asylsøknaden til realitetsbehandling. Vennlig hilsen advokat N.N.»

Mange åpenbart grunnløse asylsøknader ble innvilget

Før jeg begynte å PU hadde jeg en oppfatning av at de som fikk innvilget asyl sikkert hadde gått gjennom en streng og grundig prosess. Uten at jeg har noen vitenskapelige beviser på det, så var mitt inntrykk etter over 1000 asylavhør at kanskje en liten håndfull var reelle flyktninger.

Det er selvfølgelig vanskelig å helt sikkert vite dette, men det er ut ifra mitt beste skjønn på bakgrunn av løgn som jeg selv avdekket bl.a. ved å stille kontrollspørsmål som ikke stod i de nevnte malene, søk i åpne kilder, tekniske undersøkelser eller ved treff på fingeravtrykk i andre land. Mange av dem fikk likevel innvilget asyl etter at sakene ble oversendt til UDI.

Eksempler

Det er nærmest utallige eksempler jeg kunne ha løftet frem, men jeg velger å nevne kun et par.

Jeg er blant annet kjent med at UDI innvilget asylsøknaden til en dame som hadde oppgitt å komme fra et krigsherjet land, selv om vi hadde dokumentasjon på at dette ikke var tilfelle. UDI la til grunn at søkeren hadde forklart seg generelt godt om forholdene i det krigsherjede landet og skrev til og med i vedtaket at de valgte å se bort fra det PU hadde funnet ut.

Det hører med til historien at det senere under ransaking ble funnet et hefte som søkeren antagelig hadde fått som en del av «asylpakka» hun hadde kjøpt av menneskesmugleren. Heftet var en detaljert oppskrift på hva hun skulle si til politiet i Norge.

Denne smugleren hadde detaljerte kunnskaper om avhørsmalene til PU. Dette fordi heftet inneholdt instruksjoner om hvordan man skulle svare på disse spørsmålene. De var av typen: «Inshallah så kommer ikke politiet til å spørre deg om noe mer enn hva bydelene i hovedstaden heter, men dersom de spør om hvilke gater som ligger i bydelen så skal du si [sånn og sånn].»

Jeg er videre kjent med at UDI innvilget oppholdstillatelse til en asylsøker som hevdet å komme fra Norge (!).

Da det ble avdekket at dette ikke kunne være tilfelle og at vedkommende uansett ikke kunne søke asyl om han var norsk, så ble han registrert som statsborger av et land jeg ikke skal nevne av personvernhensyn, men det skal sies at dette er et velfungerende industriland.

Vedkommende hevdet heller ikke at han var fra det landet, bare at han hadde bodd der. Han fortsatte å hevde at han var fra Norge, men at han aldri hadde «vært i systemet». Avhører i PU registrerte han vel med denne nasjonaliteten fordi det ikke var mulig å registrere vedkommende som norsk i saksbehandlingssystemet. Uansett, vedkommende fikk bli og mysteriet har så vidt jeg er kjent med ikke blitt forsøkt løst i ettertid.

Til slutt vil jeg nevne asylsøkeren som hevdet å ha blitt undervist i sharia i Norge mens han bodde her som asylsøker første gang.

Han ble sendt tilbake til hjemlandet, men kom tilbake og søkte asyl på nytt i Kongeriket Norge, fordi han nå hevdet at han var i fare i sitt opprinnelsesland fordi han altså nå hadde blitt «radikalisert». Vedkommende var «heldig», og fikk innvilget asyl i Norge på andre forsøk.

Det skal sies at svært få enkelte personer jeg har avhørt har fremstått som reelle flyktninger og jeg kan faktisk huske at jeg har sittet med tårer i øya og lyttet til forferdelige historier og virkelig håpet at vedkommende skulle få asyl i Norge. Men det var veldig sjelden.

Jeg er klar over at det som jeg har skrevet kun er mine egne oppfatninger og erfaringer. Men det er kanskje på tide at folk som har jobbet med asylsaker sier ifra om galskapen?

