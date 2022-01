annonse

annonse

«Hvis du handler rett, har du intet å frykte»

Det kan være bra å føle skam. Hvis man for eksempel svindler en gammel krok, er det en sunn reaksjon å slå blikket ned og vandre lutrygget i folks påsyn.

Andre ganger forventes man å føle skam når det rent fornuftig ikke finnes noe å skamme seg over. Dette gjelder blant annet skam over å smittes av covid-19, være utsatt for kriminalitet eller ha kjønnsuttrykk som hverken er helt mann eller helt kvinne.

annonse

For noen er skam en styrende kraft i sosiale relasjoner. De er svært opptatt av hva naboer og bekjente mener, og opplever kritikk som en eksistensiell katastrofe. Andre legger vekt på lov og rett, og bryr seg mindre om massenes vilkårlige sinnstilstand.

Skamfolket og lovfolket

Det sies at nordmenn er ett folk, men i virkeligheten finnes det to separate nasjoner i Norge. Jeg kaller dem skamfolket og lovfolket.

For skamfolket har det begrenset praktisk relevans hva som står i den tykke, røde boken man ser i tingretten. «Lovverket» vedtas ad hoc på Facebook, og «dommen» fra naboer og bekjente er det som betyr noe i skamfolkets hverdag.

annonse

Skamfolket kan fleipe vekk at de har fått en fartsbot, men nærmest gripes av panikk ved tanken på at naboer og bekjente kan kritisere dem. Selv om et forelegg på fem tusen kroner er alvorlig nok for dem, er kostnaden ved skam enda større. Derfor har skamfolket større lojalitet til kompisene, inngruppen og øvrig nærmiljø. Mange som kjenner til at noen har begått en straffbar handling med offer, går ikke til politiet.

Grunnen er enkel: I kompisene og nærmiljøet har skamfolket sitt sikkerhetsnett mot økonomisk utrygghet, sosial utestengelse og det som verre er. Politiet er derimot en fjern, teknisk instans som skamfolket ikke har langsiktig egeninteresse i.

Sagt på en annen måte: Når du skal flytte, er det kompisene som stiller opp med varebil og tilbyr et løft – ikke politiet fordi du avgav vitneforklaring for lenge siden.

Saken fortsetter.

Et nylig tilfelle kjenner vi fra Finnmark gjennom NRKs reportasje «Mysteriet på vidda». En vennegjeng på åtte dro på sin årlige hyttetur, men en kombinasjon av fyll og skuterkjøring gjorde at en av kompisene ble livsvarig skadet.

Under etterforskningen nektet kompisene å snakke med politiet. De viste villig frem video fra ulykken til sine bekjente, samtidig som samme video ble holdt skjult for politiet. Hensynet til å bevare sikkerhetsnettet var viktigere. At invalide «Leffen» dermed risikerte lavere forsikringsoppgjør rokket ikke ved tausheten.

Et flertall blant oss tilhører nok skamfolket. Det er ikke tilfeldig at en av NRKs kassasuksesser heter «Skam». TV-serien «Lov og rett» ville derimot neppe ha sett dagens lys, og ville uansett ha floppet allerede før premièren.

Skam brukes også for å eliminere konkurranse. Hvis du er veldig vakker, veldig dyktig eller på andre måter skiller deg ut som bedre enn gjennomsnittet, vil dette oppfattes som en trussel av skamfolket, som svarer med å påføre deg skam. Hensikten er å sikre at du ikke løper fra dem sosioøkonomisk og dermed reproduktivt.

annonse

Sitt grelleste ansikt viser skamfolket i møte med ofre for kriminalitet. Dette gjelder ikke minst kvinner som utsettes for overgrep. Disse påføres skam gjennom beskyldninger som at de har seg selv å takke, eventuelt bløffer og overdriver.

Historisk skam



Den andre nasjonen er lovfolket. De er skamfolkets rake motsetning. De går ikke rundt og engster seg for at noe som de sa eller skrev for ti år siden plutselig skal dukke opp igjen. Så lenge de ikke har brutt loven, anser de seg ikke å ha gjort noe galt.

De legger sin stolthet i lovlydighet, herunder plettfri vandel, samt å omgås medmennesker på en høflig, respektfull måte og uten å utsette andre for belastning.

For skamfolket, hvis mentalitet er så innhyllet i skam, tabuer og projisering, er det ofte vanskelig å ta inn over seg at andre ikke skammer seg like mye som de selv gjør. De tar det nærmest for gitt at lovfolket umiddelbart, uten videre forklaring, ser og føler nøyaktig det samme som de selv ser og føler.

Mens skamfolket som regel tilhører arbeiderklassen, bor på mindre steder og er økonomisk avhengige av andre, er medlemmer av lovfolket gjerne urbane, borgerlige og bemidlede. Du finner dem på Oslo vest, men også i kondisjonerte klasser i distriktene. Såkalte liberale yrker som lege føler dessuten mindre skam enn snittet.

Det overrasker neppe at penger og skam henger sammen. Jo friere du er av stilling og stand, for ikke å nevne økonomisk, desto mindre trenger du å ta hensyn til de skrikende, hese massene som insisterer på at du skal skamme deg.

Saken fortsetter.

Aristokratiet står i en særstilling når det gjelder antiskam. Jeg liker ikke å stjele det som er andres (da ville jeg ha skammet meg), så la meg isteden låne mottoet til familien Wedel-Jarlsberg: «Hvis du handler rett, har du intet å frykte.»

I motsetning til de konservative Løvenskioldene har grevene av Jarlsberg alltid vært liberale, på grensen til det opprørske. Likeså viser de suveren forakt for skam. Det er ikke tilfeldig at mange høyadelige slekter har mottoer som avviser primitivt gruppepress og klam konformitet. I Storbritannia har en hertug slagordet «Du kan bli kvitt meg, men ikke endre meg». Det er litt av en erklæring.

En adelsmann anser seg som overordnet allmuen, ønsker vanligvis ingen befatning med dem, og blåser derfor en lang marsj i hva de måtte tro og mene. Men det betyr ikke at skam er fremmed for personer med blått blod.

Det var en gang på 1300-tallet kong Edvard III av England samlet adelen til fest. Under dansen skal et hosebånd ha sklidd ned fra en kvinnes legg, til hvisken og humring fra skadefro tilskuere. Slik lyder i alle fall legenden.

annonse

Da plukket kongen opp hosebåndet, holdt det frem og sa: Honi soit qui mal y pense, skam over den som synes ille om det. Dette ble senere slagordet til Hosebåndsordenen, en av Storbritannias fremste utmerkelser. Slik ble et tidlig forsøk på shaming gjort til en ære som millioner av mennesker i dag streber etter.

Skam har en funksjon

Skam er et evolusjonært produkt, det vil si at menneskeheten har fremdyrket skam fordi flertallet har funnet nytte i det.

Det skal ikke underslås at skam – særlig før vi fikk rettsstaten, moderne medisin og opplysningstidens øvrige fremskritt – har vært viktig for å sikre samhold og dermed overlevelse mot sult og sykdom.

Skam har blant annet som funksjon å fraråde uønsket atferd. Før var det skambelagt å få barn utenfor ekteskap. Mat og varme var begrensede ressurser, og barn uten forsørgende far ble dermed en byrde.

Behovet for skam som sosial regulator er ikke like stort i 2022 som det var for 300.000 år siden. Likevel ser vi at mange nordmenn mentalt sett ikke har forlatt savannen når det gjelder dyrkelsen av skam.

Forleden skrev NRK om en 16-årig jente i Telemark som har vært smittet av covid-19. Etter endt isolasjon, da hun ikke lenger var smittsom, fikk jenta en skyllebøtte av meldinger fra jevnaldrende. Budskapet var at hun burde skamme seg som våger å vise seg ute blant folk og som i det hele tatt ble smittet.

Saken fortsetter.

Det bringer oss til en annen sentral funksjon ved skam, nemlig undertrykkelse av individer, sosial kontroll og til sist politisk makt. Skam er et utenomrettslig virkemiddel for å få noen til å utføre eller avstå fra en handling uten lovlig grunnlag, for eksempel tvinge noen til å frasi seg et gode som de berettiget til.

Således er det på venstresiden, som historisk har hatt autoritære preferanser, man i størst omfang finner skam som virkemiddel for å oppnå gjennomslag. Når sosialister ikke får sin vilje gjennom demokratisk flertallsavstemning, går de over til å stemple meninger og handlinger som de anser som uriktige.

For eksempel har Stortinget bestemt at det er lovlig å fly, spise kjøtt og ta ut overskudd fra barnehager. Det hindrer ikke sosialister fra å påføre folk flyskam, kjøttskam og stemple barnehageeiere som «profitører».

For ikke å nevne kommentarfeltskam. Det er fullt lovlig å ytre seg i kommentarfelt, men venstresiden liker ofte ikke meningene som formidles og brytes der, og for dem er det da underordnet hva Norges Lover fastslår.

Overdrevet skam er ikke bare helseskadelig for den som det gjelder, men også slitsomt og irriterende for omgivelsene. Man blir medfølende, oppgitt eller begge deler av folk som alltid skammer seg. Sistnevnte lever til enhver tid i frykt for hva andre måtte si og mene, for å gjøre noe som påkaller andres fordømmelse.

Alt med måte

Bøyd nakke. Flyktig i blikket. Skvetten, oppfarende og engstelig. «Sa de noe om meg??». Det er vondt å se en leve slik.

Sterk skamfølelse innebærer å underkaste seg andres vilje, og virker derfor begrensende på selve livsutfoldelsen. Mange innretter sitt liv etter andre ved å gi avkall på arbeids-, partner- og andre muligheter, eventuelt identitet og opphav. Skam kan altså brukes til å frarøve noen deres fremtid så vel som fortid.

Mer harmløse utslag av skamfølelse er at man handler fornuftsstridig, blant annet ved å sette seg selv og andre i ukomfortable situasjoner.

Her skal jeg igjen få bruke NRK som kilde. Tidlig forrige måned hadde statskanalen en sak om at folk er redde for å hoste offentlig, særlig innendørs. Samtlige som NRK har snakket med, beskriver det som «flaut» og sågar «dritflaut».

Herunder forteller en mann at han på et kurs sammen med andre lærere kvalte en host i 45 minutter. Han fryktet at alle kom til å se på ham.

Som leseren sikkert har skjønt, mener jeg ikke dønn bokstavelig at vi nordmenn er inndelt i et skamfolk og et lovfolk. Det bør mest forstås som allegorier for de to kreftene som vi mennesker dras imellom: på den ene siden skammen som ligger dypt i vår primitive natur, på den andre siden sivilisasjonens lov og rett. I varierende grad har hver av oss både litt av lovfolket og litt av skamfolket i seg.

Vår iboende skamfølelse forsvinner neppe med det første. Takk og pris for det, for skam er grunnleggende for orden i menneskelige samfunn. Samtidig ser vi under kriser, for eksempel pandemier, at skam kan ta overhånd.

Et håp for 2022 tør kanskje være at vi skammer oss mindre over ting som det er irrasjonelt å skamme seg over, mens vi til gjengjeld skammer oss mer over ting som er klanderverdige. Vi trenger skam, men må samtidig ikke la fornuften fare og hengi oss til de mest primitive sidene ved oss selv.

Når bør du skamme deg? Kanskje hvis du først krenker samiske rettigheter og deretter forsøker å omgå Høyesteretts knusende dom. Eller hvis du i full offentlighet kaller noen søppeldunk og stinkende kloakkrør. Det ses dessverre ofte at de som har mest grunn til å skamme seg, skammer seg minst.

Hvis du for eksempel smittes av covid-19, er utsatt for kriminalitet eller har kjønnsuttrykk som hverken er helt mann eller helt kvinne, er det ingen grunn til å føle skam. «Hvis du handler rett, har du intet å frykte.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474