Den anerkjente russiske politikeren ble i fjor etterlyst internasjonalt av Interpol for grovt bedrageri av minst 1 412 850 USD.

Alexander Vladimirovich Chetverikov (49) har i årevis representert partiet «Rettferdig Russland», som er kjent for å være Kreml-vennlig, samtidig som de støtter Russlands president, Putin.

Chetverikov har gjennom mange år vært en anerkjent og godt likt politiker i Kursk-regionen, samtidig som han av flere nærmest er fremstilt som et økonomisk geni.

Arrestert

På bakgrunn av en internasjonal arrestordre fra russiske myndigheter ble Chetverikov pågrepet av norsk politi onsdag 29. desember 2021.

Sett i relasjon til selve arrestordren, er Chetverikov siktet for grov økonomist bedrageri i Russland, med en strafferamme på 10 år.

Relatert til den spesielle og omfattende etterlysningen, begjærte påtalemyndigheten i Norge, i en påtegning av fredag 31. desember 2021 kjennelse for varetektsfengsling av Chetverikov for et tidsrom av fire uker. Dette var begrunnet i påvente av en senere formell utleveringsbegjæring fra russiske myndigheter.

Det bemerkes at nærværende etterlysning først ble mottatt og registrert hos KRIPOS via Interpol. Russiske myndigheter har nå i ettertid bedt om at Chetverikov skal tvangsreturneres til Russland.

Chetverikov har forklart seg for norsk politi, hvorpå han har benektet enhver befatning med de straffbare handlingene han er anklaget for – grov økonomisk kriminalitet.

Slutning

Dommerfullmektig, Mette-Julie Sundby, ved Romerike og Glåmdal tingrett bemerket avslutningsvis i sin kjennelse blant annet:

– Retten peker særlig på at det ikke er gitt noen opplysninger om hvilke bevis som foreligger mot mistenkte. Retten har heller ingen kjennelse eller lignende fra russiske domstoler som gjør rede for rettens vurdering av mistankegrunnlaget.

Retten finner at dersom det skal være noen realitet i at norske domstoler skal gjøre en selvstendig prøving av mistankegrunnlaget, er de ovennevnte opplysninger ikke tilstrekkelige til at retten kan konkludere med at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede er skyldig i grovt forsettlig bedrageri i Russland.

Retten peker særlig på det som fremgår ovenfor, om at Høyesterett har konkludert med at «det må foreligge noe mer enn en opplysning om at utenlandske myndigheter eller en utenlandsk domstol mener at det er et mistankegrunnlag».

Dommerfullmektigen løslot siktede.

Nærværende kjennelse ble avsagt i Romerike og Glåmdal tingrett 31. desember 2021.

Så langt har ikke Resett kjennskap til om norsk påtalemyndighet vil anke ovennevnte rettsavgjørelse, ei heller hvorfor den styrtrike Chetverikov nå befinner seg i Kongeriket Norge.

