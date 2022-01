annonse

annonse

MDG-politiker Eivind Trædal motsetter seg sterkt at krisepakker for strøm skal gå til luksusforbruk.

– Når alle skal kjøre til hver sin hytte, blir det mye bilkjøring. Hyttefeltene i seg selv legger beslag på noe av den flotteste naturen vår, og skaper økt press på naturen indirekte, ved å øke behovet for fornybar strøm, skriver Trædal i TV 2, og sier de ikke fortjener sympati:

– Det er mange som fortjener sympati i disse tidene med ekstreme strømpriser, men når Norges hytteforbund klager over at statens krisepakke ikke kommer hytteeierne til gode, så sier det stopp for meg.

annonse

Les også: Det er enkelt å «evaluere» MDG – De er amatører!

Trædal erkjenner at han også har tilgang til hytte, men han hevder at den er bygd etter enkel standard av hans bestefar. Det har visst kommet flottere hytter der etterpå. Da Trædal var liten, var poenget med hytta at det skulle være enkelt og primitivt. Nå mener han at de idealene er forkastet.

– På min siste tur på familiehytta på fjellet var det vanskelig å gå glipp av de to nyeste nabohyttene, flombelyste som de lå i vintermørket med utelys installert langs veggene, skriver MDG-politikeren, og kaller det «hytteskam»:

annonse

– Det aller mest tragiske er hvordan hytte-drømmen bidrar til å ødelegge nettopp den naturen vi drar til hytta for å oppleve. Vi nærmer oss nå en halv million hytter her i landet, og antallet øker.

Les også: Eivind Trædal om valgskuffelsen: – Norge trenger et grønt parti mer enn noensinne

Trædal forteller at flere av dem er staselige toetasjers fjellhus på størrelse med romslige eneboliger, og et tilsvarende oppvarmingsbehov. Enkelte har elektrisk oppvarmet badestamp ute.

– Hytteeiere kan ikke kreve støtte til luksusforbruk. I stedet bør vi bruke denne anledningen til å diskutere hvordan vi kan få en bærekraftig bruk av naturen vår som kommer flere til gode, i stedet for den rovdriften som foregår i dag, mener Eivind Trædal.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474